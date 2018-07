L'Académie de l'Impact a un titre dans sa mire

Agence QMI 05-07-2018 | 18h13

L'Académie de l'Impact a connu une saison d'enfer en USSDA, la ligue de développement américaine. Et cette campagne n'est pas terminée pour les moins de 17 ans.

Les U17, pilotés par l'entraîneur Nicolas Gagnon, se sont qualifiés pour la demi-finale des séries éliminatoires. Des 78 équipes en USSDA, il n'en reste que quatre...

« [Au] mois d'août dernier, ça fait quand même un petit bout, on s'est réunis avec les joueurs pour faire les objectifs autant de résultats que de processus pour l'année. Les joueurs ont réalisé, parce qu'on a fait match nul contre Atlanta, qui a été champion l'année dernière, qu'ils avaient les qualités pour gagner. L'objectif qu'ils se sont mis dès le mois d'août, c'est [d'être] champions de la USSDA », a indiqué l'entraîneur à TVA Sports.

Gagnon et ses joueurs s'envoleront pour le Kansas où ils affronteront l'Académie de l'Atlanta United FC, dimanche.

«On a des qualités et des défauts différents, mais on est une équipe au minimum du même niveau. Ils sont costauds, ils sont physiques, ils sont rapides. Nous, on fait bouger le ballon très rapidement. On a des joueurs techniques. On est capables de combiner dans les petits espaces pour déséquilibrer», a analysé Gagnon.

Pour espérer gagner, les U17 devront compter sur deux de leurs meilleurs éléments offensifs : l'attaquant Woobens Pacius, qui a marqué une quinzaine de buts cette saison, mais surtout le milieu offensif Calin Calaidjoglu, considéré par les bonzes de l'Académie comme une véritable pépite.

«Ce qui est formidable, c'est qu'il est un petit joueur qui a une qualité de passe et de frappe des deux pieds, et surtout une vision du jeu qui est exceptionnelle par rapport à son âge. À mon avis, et à l'avis de bien des gens de l'Académie, c'est un jeune qui a un potentiel super intéressant comme numéro 10, comme milieu offensif. C'est un joueur d'une qualité rare», a expliqué le pilote.

Seattle et l'Académie du Barça s'affronteront dans l'autre demi-finale.