Borek Dockal est l'employé de la semaine en MLS

Agence QMI 26-06-2018 | 13h45

Le milieu de terrain de l'Union de Philadelphie Borek Dockal a été choisi mardi le joueur de la dernière semaine dans la Major League Soccer.

Le Tchèque a fait bouger les cordages deux fois dans un gain de 4-0 contre les Whitecaps de Vancouver, samedi, freinant ainsi la séquence de six victoires de la formation de l'Ouest canadien.

À la 24e minute de l'affrontement, le joueur international a ouvert la marque grâce à une frappe du pied gauche provenant du côté droit de la zone de réparation. Il a doublé l'avance de l'Union en seconde demie en acceptant la passe d'Alejandro Bedoya pour ensuite semer deux défenseurs et décocher un tir qui a touché le côté gauche de la cage ennemie.

Cette saison, Dockal a récolté cinq filets et six mentions d'aide. Son club occupe le sixième rang de l'Association de l'Est avec 21 points.