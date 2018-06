Mondial 2018: excuses d'un Russe accusé «d'agression sexuelle» par une journaliste

AFP 22-06-2018 | 08h55

Berlin | Un partisan russe qui a embrassé sur la joue une journaliste du groupe audiovisuel public allemand Deutsche Welle et touché sa poitrine contre son gré alors qu'elle intervenait en direct, s'est excusé vendredi et a invoqué une «blague» après qu'une vidéo des faits est devenue virale.

«Il y a eu beaucoup d'agitation autour de ce malentendu et de cette blague malheureuse, avec une bise sur la joue qui s'est transformée en agression sexuelle», déclare en anglais le fan, filmé alors qu'il est en train de discuter par vidéo-conférence avec la journaliste colombienne impliquée, Julieth Gonzalez Theran.

L'homme, qui dit avoir parié avec un ami qu'il embrasserait une journaliste en direct, a contacté Deutsche Welle pour s'excuser après que la vidéo fut devenue virale. Mais il n'a en revanche «pas voulu donner son nom», a expliqué à l'AFP une porte-parole de Deutsche Welle, qui a diffusé cet échange.

«Je vous présente mes excuses les plus sincères. J'ai agi de façon irréfléchie et je ne pensais pas que cela susciterait chez vous de la confusion et vous choquerait», a ajouté à l'adresse de la journaliste le partisan russe.

«Ce qui s'est passé est inacceptable et irrespectueux, mais (...) j'accepte vos excuses », lui a répondu Mme Theran lors de l'échange.

Les faits se sont produits mercredi à Saransk.

La journaliste, qui travaille pour la rédaction hispanophone de Deutsche Welle, est en train de faire un direct lorsqu'un homme coiffé d'une casquette surgit dans le champ de la caméra, met une main sur un bras de la jeune femme, l'autre sur sa poitrine, et l'embrasse sur la joue, avant de disparaître.

La scène est rapidement devenue virale, suscitant l'indignation sur les réseaux sociaux.

«Des agressions de ce type ne sont pas acceptables. Nous devons tous nous engager pour que les femmes journalistes puissent faire leur travail pendant les grands événements sportifs», a réagi Ines Pohl, la rédactrice en chef de Deutsche Welle, qualifiant le geste du fan russe «d'agression sexuelle».

Ces gestes sont beaucoup plus promptement dénoncés depuis l'essor du mouvement mondial #Metoo, né dans la foulée du scandale du producteur américain Harvey Weinstein.

Mais cette mobilisation a reçu un accueil très froid en Russie, où elle a été critiquée, y compris par le président Vladimir Poutine.