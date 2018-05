Le sourire est de retour chez l'Impact

Agence QMI 31-05-2018 | 14h25

L'Impact de Montréal est sur une bien mauvaise lancée après avoir été vaincu par jeu blanc à ses quatre dernières sorties.

Malgré tout, la tempête semble passée et l'équipage d'un navire à la dérive garde le moral, si on se fie à l'entraînement de jeudi, à deux jours d'un duel contre le Dynamo de Houston au Stade Saputo.

Les canons devront alors tonner tôt et trouver une constance pour se mettre à dominer l'adversaire. En neuvième position au classement de l'Est avec une maigre récolte de neuf points, l'Impact est en eaux troubles et l'équipe devra remporter 15 de ses 21 prochains matchs pour espérer accéder aux éliminatoires de la Major League Soccer (MLS).

Semaine houleuse

La dernière semaine n'a pas été de tout repos pour le XI montréalais.

L'entraîneur Rémi Garde a déclaré que sa troupe «manque de talent» et une semaine avant la défaite au Minnesota, le propriétaire Joey Saputo a lui-même prévenu que des changements seront nécessaires dans l'effectif pour l'améliorer, ce qui semble avoir ébranlé les porte-couleurs du Bleu-Blanc-Noir.

La séance d'entraînement houleuse de mardi a aussi donné une idée de la lourde atmosphère qui pèse sur les épaules des joueurs.