«Quelque chose doit changer» -Daniel Lovitz

Agence QMI 25-05-2018 | 15h55

L'Impact de Montréal voudra mettre fin à une situation frustrante, ce samedi, en rendant visite au Minnesota United FC, au TCF Bank Stadium.

L'équipe montréalaise n'a pas marqué à ses trois derniers matchs et n'a gagné qu'une seule de ses huit dernières rencontres.

«Tout le monde est déçu, a dit le défenseur Daniel Lovitz, dans un communiqué transmis par l'Impact, vendredi. Nous n'avons pas marqué un but en trois matchs et tous ces matchs ont été des défaites. Quelque chose doit changer. C'est à nous de trouver ce qui doit changer et avancer de manière positive. C'est le plus important. Nous ne voulons pas utiliser le mot "désespoir", mais nous savons que si nous voulons vraiment progresser, nous devons bouger vite et de manière efficace. Nous allons au Minnesota avec l'intention de gagner.»