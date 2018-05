Canada Soccer : Candace Chapman et Tomasz Radzinski au Temple de la renommée

Agence QMI 03-05-2018 | 15h15

Candace Chapman et Tomasz Radzinski, ayant respectivement évolué pour les formations nationales féminine et masculine, feront leur entrée au Temple de la renommée de Canada Soccer.

La fédération en a fait l'annonce jeudi. Les deux athlètes retraités auront droit à des cérémonies lors de matchs internationaux plus tard cette année.

«Candace et Tomasz se sont démarqués tant au niveau professionnel qu'au niveau international, tout en ayant un impact positif sur le soccer canadien à domicile et à l'étranger, a affirmé Steven Reed, président de Canada Soccer, dans un communiqué. Et pour témoigner de leurs réalisations et de leur passion pour le soccer, ils sont maintenant des membres intronisés du Temple de la renommée.»

Chapman a été championne de la CONCACAF et médaillée de bronze olympique. Elle a pris part à deux Coupes du monde, deux tournois olympiques et cinq de la CONCACAF au cours de sa carrière.

Radzinski a quant à lui représenté le Canada à une Gold Cup et à trois cycles de qualification pour la Coupe du monde de la FIFA.