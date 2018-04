Impact: pénurie de défenseurs

Nicolas A Martineau 26-04-2018 | 16h11

«Vous observez tout», a lâché l'entraîneur de l'Impact de Montréal Rémi Garde, sourire aux lèvres, lorsque questionné sur l'absence de Jukka Raitala et Rudy Camacho lors de l'entraînement de mercredi.

Garde aurait sans doute préféré que nous ne remarquions pas l'absence de ses deux seuls défenseurs centraux disponibles pour le prochain match.

«Pour certains, c'est un peu plus inquiétant que pour d'autres, mais le roulement, comme vous dites, n'est pas très important. La profondeur de l'effectif n'est pas très importante, alors il y a des précautions à prendre.»

D'ailleurs, Raitala et Camacho étaient de retour sur le terrain, jeudi. Sauf que les deux hommes n'ont pas participé à tous les exercices avec leurs coéquipiers. Si l'un d'eux devait se blesser d'ici samedi, ce serait catastrophique.

Victor Cabrera étant suspendu, Rod Fanni n'étant pas prêt, en plus de Zakaria Diallo et Kyle Fisher qui ne sont pas près d'un retour, l'entraîneur doit protéger ses dernières options.

«Ce n'est pas la première qu'on connaît ce genre de situation, a affirmé Garde. Depuis le début de la saison, nous n'avons pas été épargnés par les problèmes de blessures ou de suspensions, mais c'est vrai que là, il y aura des solutions à trouver. Mais on les trouvera.»

Parmi les solutions probables, retrouver un schéma à quatre défenseurs.

«Il faudra effectivement attendre au dernier moment pour voir si j'ai le choix ou non», a dit Garde, pragmatique.

«Avec des absences comme ça, ça va être un peu difficile de jouer à cinq défenseurs, a pour sa part avoué Samuel Piette. Après, on a eu trois défaites de suite avec ce système-là. Je ne pense pas que ce soit dû au système, mais je pense qu'il y a des changements à amener.»

Après trois matchs très difficiles consécutifs et avec un effectif réduit par les blessures et les suspensions, disons que le défi à Atlanta en est tout un.

«C'est un peu kamikaze, ça va être un match difficile. Je regardais les effectifs qu'ils ont mis et à chaque match, ils ont une équipe très compétitive, a analysé Piette. On en a parlé entre nous et je pense que c'est le moment parfait pour rebondir. On est dans un mauvais moment, on le sait, mais d'aller chercher des points à Atlanta, ça ferait taire beaucoup de gens.»