Impact: Matteo Mancosu comparé à Edinson Cavani

Agence QMI 20-04-2018 | 18h08

Rémi Garde s'est montré particulièrement élogieux à l'endroit de son attaquant Matteo Mancosu, vendredi, en le comparant à l'illustre Edinson Cavani du Paris-Saint-Germain.

Dans un entretien avec le site web de la Major League Soccer, Garde a parlé en bien de son numéro 9, qui pourrait effectuer un retour au jeu samedi au Stade Saputo contre le Los Angeles FC.

«Matteo [Mancosu] a bien commencé la saison, il a travaillé dur tant pour lui que pour l'équipe. J'aime quand un joueur place les intérêts de l'équipe aussi haut que les siens.»

Mancosu a pris part aux deux premiers matchs de l'équipe enfilant un but avant de se blesser au mollet, ce qui l'a forcé à rater les quatre derniers rendez-vous du onze montréalais.

«Il me rappelle un joueur comme [Edinson] Cavani en France, a continué Garde. Il donne toujours le meilleur pour l'équipe. Il court partout, il lui manque parfois de finition autour du but et des fois, il est controversé. Pour un entraîneur, il est très important d'avoir un joueur aussi généreux pour l'équipe.»