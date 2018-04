Impact : pas suffisamment de profondeur, selon Rémi Garde

Agence QMI 19-04-2018 | 18h58

Rémi Garde a plusieurs raisons de sourire. Un, le retour du beau temps devrait coïncider avec le premier match de sa troupe au Stade Saputo.

Ensuite, le duel de samedi réunira pour une première fois en trois rencontres ses deux joueurs désignés sur le terrain, Ignacio Piatti et Saphir Taïder.

«On a vu depuis le début que le groupe n'a pas suffisamment de profondeur pour l'instant pour pouvoir se permettre de manquer l'un de ces deux joueurs donc les retrouver en même temps c'est important.»

Si plusieurs ont attribué une part de la défaite face aux Red Bulls à l'absence de Taïder, le principal intéressé a quand même tenu à nuancer ces propos.

«Je ne pense pas avoir été le problème de ces défaites. On est 11 joueurs sur le terrain et un groupe donc tout seul je ne pourrais rien faire, mais voilà je suis prêt à aider mes coéquipiers ensuite tous les matchs sont différents. On joue à domicile et ça nous donne une force supplémentaire.»

Évidemment que le sujet de l'heure dans les points de presse cette semaine a été le retour du général Laurent Ciman à Montréal. Jeudi, c'était au tour de Chris Duvall d'être questionné à ce sujet. Le défenseur y est allé de tout un compliment à l'endroit de son ancien coéquipier.

«Il est probablement l'un des meilleurs passeurs à cette position dans le monde! Il a quand même fait l'équipe nationale belge, ce n'est pas rien! J'ai souvent été surpris par la précision de ses passes quand il était avec l'Impact. C'est difficile de trouver un joueur aussi talentueux.»

Pour ce qui est de Rod Fanni, Rémi Garde a précisé qu'il s'agissait d'une petite lésion musculaire et que son état de santé serait réévalué quotidiennement. Le pilote de l'Impact n'a d'ailleurs pas exclut la possibilité de le voir sur le terrain face au Los Angeles FC.

Mentionnons toutefois que le défenseur français n'a pas encore pris part à un seul entraînement cette semaine.