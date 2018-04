Un beau défi pour l'Impact

Agence QMI 13-04-2018 | 17h07

En déplacement au Red Bull Arena samedi, l'Impact de Montréal cherchera à accomplir un exploit qu'il n'a pas encore réussi à réaliser : y remporter un match en saison régulière.

Ce ne sera pas chose facile, parce que non seulement les Red Bulls de New York sont très coriaces, mais en plus, ils ne savent pas perdre dans leur antre.

«On sait qu'ils sont une très bonne équipe, surtout à domicile, a souligné le défenseur de l'Impact Jukka Raitala. Leur mentalité, ils travaillent fort, ils courent et mettent la pression.»

«Mais on y va pour prendre des points», a aussi mentionné le Finlandais.

Son coéquipier Chris Duvall, lui, semblait serein à l'approche de cet important défi contre son ancienne équipe.

«Ce sera toujours difficile d'y jouer, a-t-il rappelé lui aussi. Mais si on joue comme on veut le faire, en étant disciplinés dans notre jeu défensif (...) on a des chances de battre n'importe quelle équipe.»