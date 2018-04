Taïder fait ce qu'il faut Éviter la complaisance

Dave Lévesque 03-04-2018 | 13h27

Saphir Taïder est revenu aigri de son séjour avec la sélection nationale algérienne parce qu'il n'a vu aucune minute dans chacun des deux matchs que l'équipe a disputés pendant la pause internationale.

Mais voilà que le sélectionneur, Rabah Madjer, en a rajouté lundi. Dans une entrevue accordée à la télé nationale, il a laissé entendre que Taïder n'était pas au sommet de sa forme.

« Saphir a enchaîné une préparation alors qu'il était dans une saison à Bologne et il a très bien fait sa préparation. Personnellement, je trouve qu'il est physiquement apte et bien », a rappelé Rémi Garde, qui ne semble pas adhérer à la théorie de Madjer.

Garde a cependant concédé que Taïder est revenu un peu fatigué en raison des nombreux voyages qu'il a faits depuis deux semaines.

« Saphir a fait plus d'heures d'avion que d'entraînement ces derniers jours, on ne peut pas attendre de miracle à ce niveau-là. Ce sont des jeunes joueurs en pleine force de l'âge, mais il y a quand même des critères physiologiques qu'on ne peut pas ignorer.

« Quand on ne s'entraîne pas correctement, non pas qu'il ne s'est pas entraîné correctement, mais il n'a pas pu, c'est difficile pour lui d'avoir la même intensité dans ses courses et surtout la même lucidité. »

Des doutes

Au cours de l'entrevue, l'animateur a laissé entendre que le fait que Taïder évolue dans la MLS peut avoir un effet sur sa forme, ce que Garde a rapidement balayé du revers de la main.

« Quand je regarde les statistiques individuelles des joueurs en MLS, en tout cas en ce qui concerne mon club, je peux vous dire qu'on n'est pas très, très loin de ce qu'on voyait en Europe. »

Krolicki va bien

Dans un autre ordre d'idées, le jeune Ken Krolicki continue de laisser une impression favorable, lui qui a amorcé chacun des quatre matchs de l'équipe.

« Je ne suis pas vraiment surpris, son volume de jeu, sa simplicité dans le jeu m'avaient frappé, a indiqué Garde. C'est un garçon qui a une marge de progression intéressante.

« Il s'est fondu dans le groupe et il travaille énormément. Il est dans une bonne période et c'est quelqu'un de très important pour le groupe. »

La recrue de 22 ans a effectué du bon boulot face aux Sounders, attirant notamment 4 fautes et récupérant 14 ballons.