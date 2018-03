L'Uruguayen participe à son premier entraînement avec ses nouveaux coéquipiers - Silva est fin prêt

Dave Lévesque 21-03-2018 | 22h21

Alejandro Silva a rencontré ses nouveaux coéquipiers pour la première fois lors de l'entraînement de l'Impact, mercredi matin. Il a du même coup fait connaissance avec la froidure du printemps québécois.

Fraîchement arrivée d'Argentine, la nouvelle recrue de l'Impact s'est dite prête à contribuer rapidement.

« Je me sens bien physiquement, j'ai joué plusieurs parties en Argentine et je me sens prêt. »

Adam Braz croit que l'équipe a mis la main sur un joueur qui pourra offrir une bonne contribution à l'équipe.

« On avait un oeil sur cette transaction et on en espère une autre bientôt. C'était important pour Rémi [Garde] d'ajouter de bons joueurs à l'effectif.

« Il a des capacités pour être dangereux dans le tiers offensif. Avec ses qualités, il a ce qu'il faut pour avoir du succès dans la MLS. »

Polyvalence

On l'a déjà mentionné, l'Uruguayen de 28 ans est polyvalent et il l'a lui-même répété par l'entremise d'une interprète puisqu'il ne parle qu'espagnol.

« Je n'ai pas encore eu la chance de parler avec l'entraîneur, mais il peut m'utiliser comme milieu axial.

« J'ai joué la droite plus souvent, mais je me sens à l'aise de jouer à n'importe quelle position. »

On peut toutefois s'attendre à le voir sur le flanc droit, sa position de prédilection lors des dernières années. Depuis le départ de Justin Mapp, en 2015, que l'équipe se cherche un bon ailier droit.

On a notamment vu passer Andrés Romero, Dominic Oduro et Ballou Tabla à cette position au cours des deux dernières saisons.

Sans hésitation

Silva, qui devient le premier joueur à porter le numéro 9 depuis la retraite de Marco Di Vaio, à la fin de la saison 2014, n'a pas hésité longtemps pour prendre la décision de s'en venir à Montréal.

« Je n'ai pas réfléchi quand l'occasion s'est présentée de venir à Montréal parce que c'est une belle opportunité et un beau défi pour ma famille et moi.

« J'ai signé pour trois ans, mais si je peux être ici pour huit ans, c'est encore mieux », a-t-il lancé avec enthousiasme.

Il a donc l'intention de s'installer à Montréal et ça tombait sous le sens quand l'Impact lui a proposé une entente de longue durée.

« Je suis seul pour le moment. Je vais commencer par m'adapter et ensuite, mon épouse et mon fils vont venir me rejoindre.

« Tout ce que je veux, c'est de jouer, mais quand on m'a offert un contrat de trois ans, je n'ai pas eu besoin de me poser de questions. »

À l'aise

Quand un joueur étranger s'amène en MLS, il y a toujours une période d'adaptation, d'autant plus que le jeu nord-américain est passablement rugueux, ce qui n'inquiète pas Silva.

« Je suis habitué à jouer dans des espaces très restreints en Argentine et où il y a des contacts physiques alors je ne devrais pas avoir de difficulté à m'adapter. »

Il s'est aussi dit très heureux de pouvoir côtoyer Ignacio Piatti, dont la réputation n'est plus à faire en Argentine.

« Je suis très content de pouvoir jouer avec Nacho parce qu'il est très connu, qu'il a de la classe et du talent. Je l'ai vu jouer en Argentine et il m'a très bien reçu quand je suis arrivé ici. »

Silva a par ailleurs insisté sur des objectifs collectifs pour cette première saison dans le maillot bleu-blanc-noir.

« Je me mets à la disposition du groupe avant tout. Le premier objectif est de faire les séries et je veux y contribuer autant sur le plan personnel que sportif. »