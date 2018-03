Le Stade olympique, «une poubelle» selon Tosaint Ricketts

Agence QMI 15-03-2018 | 15h57

L'attaquant du Toronto FC Tosaint Ricketts n'est visiblement pas très heureux de jouer au Stade olympique. L'athlète canadien a fait part de son mécontentement en prévision de l'affrontement contre l'Impact de Montréal prévu samedi.

Questionné par le site prosoccerusa.com à ce sujet jeudi, le numéro 87 du club ontarien a été très clair: «cet endroit est une poubelle».

Il ne s'agit pas d'une première critique d'un membre du Toronto FC envers le stade montréalais. Au terme du match-aller de la finale de l'Association de l'Est - que l'Impact avait remporté au compte de 3-2 en novembre 2016 -, l'entraîneur-chef Greg Vanney et Jozy Altidore avait fait part de leurs doléances, parlant d'une situation «désastreuse» et «dangereuse».

Le Bleu-Blanc-Noir tentera de signer un premier gain en trois matchs cette saison à l'occasion de son match d'ouverture à domicile. La rencontre sera présentée sur les ondes du réseau TVA Sports samedi après-midi.