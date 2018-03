Mondial 2026 : une étape franchie pour Montréal

Agence QMI 15-03-2018 | 15h36

Le comité de candidature unie a dévoilé jeudi le nom des 23 villes susceptibles d'accueillir des matchs de la Coupe du monde de soccer 2026, groupe comprenant Montréal, Toronto et Edmonton.

À la veille de soumettre sa candidature à la FIFA pour accueillir le Mondial, le comité a diffusé la liste des villes qui seront incluses dans le dossier de candidature. Le Canada et le Mexique auront trois lieux chacun, les autres marchés sélectionnés étant situés aux États-Unis.

Si le tournoi est attribué à la candidature d'unité, la FIFA sélectionnera jusqu'à 16 villes hôtes parmi les 23 proposées.

«La candidature d'unité est honorée de présenter à la FIFA une candidature qui symbolise les efforts collectifs de nos trois pays et de nos 23 villes hôtes candidates qui ont une capacité démontrée à organiser la Coupe du monde, a affirmé Peter Montopoli, directeur de la candidature pour le Canada et secrétaire général de Canada Soccer, dans un communiqué. En tant qu'intendant du plus grand événement sportif du monde, nos cultures diversifiées et inclusives accueilleront tous les joueurs, officiels et partisans afin de célébrer le football en Amérique du Nord et autour du monde.»

«Nous avons confiance que la combinaison de nos 23 stades existants de classe mondiale, de nos 150 installations élites d'entraînement existants et de notre réseau de transport moderne et interconnecté peut aider la FIFA à atteindre de nouveaux records d'assistance et de revenus, qui permettront à l'entière communauté mondiale du football de s'améliorer et de grandir», a affirmé John Kristick, directeur exécutif de la candidature.

La FIFA choisira la candidature gagnante en juin, en marge de la Coupe du monde prévue en Russie. L'Amérique du Nord est en lutte avec le Maroc.