Les neuf meilleurs moments de l'Impact au Stade olympique

15-03-2018

À l'approche de la grande rentrée montréalaise de l'Impact, ce samedi après-midi au Stade olympique, nous vous proposons un palmarès des meilleurs moments de l'équipe survenus dans le «Big O».

La rencontre entre l'Impact et le Toronto FC sera présentée sur les ondes de TVA Sports samedi dès 14 h.

LE but de Porter

La première place revient sans contredit au fameux match de la Ligue des champions de la CONCACAF contre Pachuca le 3 mars 2015.

Impossible d'oublier le but d'anthologie marqué par Cameron Porter sur une passe sublime de Calum Mallace dans l'ultime minute ajoutée à la deuxième demie!

Le toit du Stade avait alors explosé... et pour cause! Ce but a fait la différence dans la série et a permis à l'Impact d'accéder au carré d'as du tournoi.

La finale de la Ligue des champions

À cette même compétition continentale, le 29 avril 2015, 61 004 personnes étaient cette fois dans les gradins pour assister à la finale contre Club América.

Il s'agissait d'un record d'affluence pour un match de soccer au Canada. Malheureusement, ce grand «happening» s'était soldé par une défaite.

L'équipe montréalaise avait concédé quatre buts dans la seconde demie, en route vers un revers de 4-2 (5-3 au total des buts) dans cette rencontre retour.

Avant d'accéder à la grande finale de la Ligue des champions contre Club América, l'Impact a dû venir à bout de l'Alajuelense, une formation du Costa Rica.

Et il l'a fait avec brio! Le 18 mars 2015, devant les 33 675 fervents amateurs sur place, le onze montréalais a réussi l'impossible: un jeu blanc de 2-0 dans le match aller grâce aux buts d'Ignacio Piatti et de Victor Cabrera.

Et contre toute attente, l'équipe a tenu le coup dans le match retour pour se rendre à l'étape ultime du tournoi.

L'exploit contre Santos Laguna

Le Stade olympique a été le théâtre d'un autre moment fort dans le cadre de la Ligue des champions de la CONCACAF.

Le 25 février 2009, plus de 55 000 partisans ont vu en personne la victoire inespérée et inattendue de 2-0 contre Santos Laguna dans le match aller des quarts de finale. Les deux buts avaient alors été l'affaire d'Eduardo Sebrango.

On se souvient cependant davantage de la série contre Santos Laguna pour la déconfiture totale et brutale de l'Impact en fin de match retour.

En avance 2-1 à la mi-temps, les Montréalais ont accordé quatre buts sans réplique par la suite, dont deux dans les arrêts de jeu, pour perdre finalement 5-2 et subir ainsi une cruelle élimination.

Les adieux de Drogba

Le 23 novembre 2016, au terme du match aller de la finale de l'Est, disputé devant 61 004 spectateurs, la vedette mondiale Didier Drogba fait ses adieux à Montréal.

Drogba a pris le micro après la victoire de 3-2 contre le Toronto FC pour remercier le public québécois pour son accueil et son amour démontré pendant une saison et demie.

La visite de Beckham

Le 12 mai 2012, l'Impact reçoit de la grande visite alors que la légende vivante David Beckham est de passage dans la métropole pour la première fois.

La vedette du Galaxy de Los Angeles avait même trouvé le moyen de marquer grâce à sa spécialité : un coup franc de l'extérieur de la surface. Et ce, devant une gigantesque foule de 60 860 spectateurs.

Parlant de grande visite, le 2 juin 2010, 47 861 personnes étaient réunies pour un match amical contre l'AC Milan.

Le club de Serie A italienne s'est donné en spectacle au cours de cette victoire de 4-1 jouée sur la pelouse naturelle installée pour l'occasion.

Les Ronaldinho, Clarence Seedorf, Pato et compagnie ont offert une divertissante leçon à l'équipe alors dirigée par Marc Dos Santos.

Le match inaugural dans la MLS

Après avoir fait ses grands débuts dans la Major League Soccer (MLS) le 10 mars 2012 à Vancouver, l'Impact a disputé son match d'ouverture locale le 17 mars devant 58 912 spectateurs en liesse.

Le capitaine de l'époque, Davy Arnaud, avait eu l'honneur d'inscrire le tout premier but grâce à une belle tête.

La troupe alors dirigée par Jesse Marsch s'était toutefois contentée d'un verdict nul de 1-1 face au Fire de Chicago.

La première victoire dans la MLS

L'Impact a attendu à son sixième match pour obtenir sa première victoire dans la MLS.

Le 7 avril 2012, devant 23 120 fidèles, le Bleu-Blanc-Noir a écrit cette page d'histoire contre ses éternels rivaux du Toronto FC. De quoi rendre cette victoire de 2-1 encore plus satisfaisante!