Ils sont les premiers à figurer au Mur de la renommée du club montréalais - Gabriel Gervais et Nevio Pizzolitto obtiennent leur place sur le Mur de la renommée

Dave Lévesque 15-03-2018 | 11h44

L'Impact a posé un premier geste pour souligner son 25e anniversaire en dévoilant l'identité des deux premiers joueurs qui seront inscrits au Mur de la renommée du Stade Saputo, jeudi.

Les deux défenseurs québécois, Gabriel Gervais et Nevio Pizzolitto, seront inscrits à tout jamais dans l'histoire du Bleu-blanc-noir, eux qui ont marqué la première et la deuxième décennies du club.

« C'est un espace permanent au Stade Saputo où nous inscrirons à jamais le nom de joueurs qui ont marqué notre histoire et nous en ajouterons chaque année », a souligné le président du club, Joey Saputo.

« Nous voulons honorer deux joueurs dont la contribution a façonné notre histoire. »

Piliers

Aux yeux de Saputo, la sélection de ceux qui ont formé une charnière très étanche en défense centrale dans les années 2000 tombait sous le sens.

« Ce sont deux joueurs locaux et pour nous, ç'a toujours été important de donner de la visibilité aux joueurs québécois.

« Avec ces piliers à la défense, c'était plus facile de regarder les matchs parce que je savais que si on faisait un but, c'était difficile de pénétrer notre défense. »

Pour un, Pizzolitto a porté les couleurs de l'Impact de 1994 à 2011, disputant

291 matchs et 23 030 minutes, ce qui le place au second rang dans l'histoire du club. Il a également contribué aux championnats de 1994, 2004 et 2009. Il a également été nommé joueur défensif de l'année de l'Impact en 2005, 2009 et 2010.

Quant à Gervais, il a porté le maillot bleu-blanc-noir de 2002 à 2008, disputant 150 matchs et remportant le championnat en 2004. Il a été nommé joueur défensif de l'année chez l'Impact en 2002, 2003 et 2006.

Honorés

Il va sans dire que les deux principaux intéressés étaient très heureux d'avoir été choisis pour inaugurer cette nouveauté du Stade Saputo.

« Je suis très fier de faire partie de la famille de l'Impact et d'avoir fait partie de l'histoire de l'équipe. J'ai vécu des moments inoubliables et j'ai été très choyé d'avoir fait partie d'équipes superbes », a lancé Gervais, qui a insisté sur l'importance d'un tel geste.

« C'était important de bien connaître l'histoire du club et d'apprécier tous les efforts qui ont été faits pour le mener dans le contexte d'aujourd'hui. »

« Sur la scène sportive, 25 ans, c'est jeune, mais c'est incroyable de voir la croissance de cette équipe et où Joey l'a menée », a ajouté Pizzolitto.

Complices

Il était logique que les deux joueurs soient honorés en même temps puisqu'ils sont de grands amis et qu'ils ont été complices pendant plusieurs saisons sur le terrain.

« Nevio, en plus d'être très bon ami, a été mon partenaire à la défense pendant toute ma carrière professionnelle et on a commencé à jouer ensemble à 14 ans, a souligné Gervais. Je ne pourrais pas partager cet honneur avec quelqu'un d'autre que Nevio. »

Pour Pizzolitto, c'est surtout l'occasion de laisser une trace durable de son passage avec l'Impact.

« C'est un très beau geste, c'est quelque chose qu'on va pouvoir montrer à notre famille et nos enfants pour qu'ils voient ce qu'on a accompli. »

Des critères qui excluent Di Vaio et Drogba

L'Impact a établi des critères très clairs afin d'ajouter des joueurs à son Mur de la renommée. On peut parler de critères qui se rapprochent de certains panthéons du sport professionnel.

Ainsi, les joueurs devront avoir disputé au moins 100 matchs avec l'Impact, ne plus être avec le club depuis cinq ans et avoir joué leur premier match dans le maillot bleu-blanc-noir depuis au moins 15 ans.

On a précisé qu'un ou deux joueurs y seront ajoutés annuellement.

Ces critères excluent deux figures assez importantes de l'histoire récente de l'Impact, soit Marco Di Vaio et Didier Drogba. Le premier a disputé 88 matchs entre 2012 et 2014 alors que le second en a joué 41 en 2015 et 2016.

« C'est sûr qu'il y a des joueurs qui ont marqué l'Impact par leur passage à Montréal, mais il faut avoir un critère d'un minimum de 100 matchs joués avec l'équipe », a insisté le président, Joey Saputo.