Gabriel Gervais et Nevio Pizzolitto obtiennent leur place sur le Mur de la renommée

Agence QMI 15-03-2018 | 11h44

L'Impact de Montréal a annoncé jeudi avant-midi que Gabriel Gervais et Nevio Pizzolitto seront les deux premiers joueurs intronisés à son Mur de la renommée.

Gervais a évolué avec le onze montréalais de 2002 à 2008, lorsque celui-ci jouait en A-League, puis en United Soccer Leagues (USL). Il a aidé le club à remporter le championnat des séries en 2004, en plus d'être choisi trois fois le joueur défensif par excellence de la formation. L'ex-défenseur a été sélectionné six fois d'affilée au sein de l'équipe d'étoiles de la première division de l'USL.

Pour sa part, Pizzolitto a disputé 16 campagnes à Montréal, en deuxième division nord-américaine. Il a remporté trois championnats des séries éliminatoires et cinq autres de saison régulière. Capitaine de l'équipe en 2010 et 2011 - avant le passage de celle-ci en Major League Soccer -, il a inscrit 11 buts et six mentions d'aide en 23 030 minutes, amorçant 248 de ses 291 joutes du calendrier régulier.

Pour obtenir le privilège d'accéder au Mur, les joueurs doivent entre autres avoir disputé au moins 100 rencontres avec l'équipe et ne plus être avec celle-ci depuis minimalement cinq ans, selon ce qu'a précisé l'Impact. Leur premier match doit aussi avoir eu lieu il y a au moins 15 ans. Chaque année, un ou deux joueurs seront ajoutés au Mur, qui constituera un espace permanent au Stade Saputo sur lequel les noms des intronisés seront inscrits.