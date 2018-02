Impact: le temps de passer aux choses sérieuses

Agence QMI 27-02-2018 | 14h35

L'Impact de Montréal amorcera sous peu sa saison 2018 de la Major League Soccer (MLS), car il croisera le fer avec les Whitecaps de Vancouver, dimanche. Les matchs préparatoires étant terminés, l'heure est à l'évaluation finale pour trouver l'identité des 11 joueurs qui composeront la formation partante de la partie inaugurale.

«J'ai plein de scénarios dans ma tête, mais la porte est toujours ouverte, parce que l'entraînement pour moi, ce n'est pas simplement un divertissement, a déclaré l'instructeur-chef Rémi Garde, mardi, après l'entraînement des siens au Centre Nutrilait. Ce n'est pas seulement parce qu'il faut convoquer les joueurs. C'est parce que c'est là qu'on progresse. Donc aujourd'hui, j'ai une trame d'équipe dans ma tête, mais tout reste ouvert.»

Et les joueurs semblent être en pleine confiance à l'approche de la nouvelle campagne, même si l'Impact n'est pas reconnu comme une puissance de la MLS.

«On a confiance avec ce que l'on a, a souligné le milieu de terrain Samuel Piette. On a de très bons éléments. On sait que le onze partant va faire le travail. Après, on a des éléments sur le banc qui vont nous aider.»

«La parité dans cette ligue est incroyable, a évoqué le gardien Evan Bush. Chaque année, il y a des équipes qui surpassent les prévisions. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas nous.»

La rencontre de dimanche sera diffusée à la chaîne TVA Sports dès 17 h 30, dimanche.