Mauro Biello nommé entraîneur-adjoint de l'équipe canadienne

Agence QMI 26-02-2018 | 14h33

L'ancien entraîneur-chef de l'Impact de Montréal Mauro Biello a été embauché comme entraîneur-adjoint de l'équipe nationale masculine du Canada, lundi.

En compagnie de l'entraîneur-chef et directeur du programme de l'équipe masculine, John Herdman, il dirigera également les équipes juvéniles du Canada.

«Mauro a une passion profonde pour le soccer dans ce pays, a affirmé Herdman, dans un communiqué de presse. Ayant représenté le Canada à différents niveaux, ayant joué et ayant été entraîneur d'une équipe professionnelle canadienne, il apporte une perspective unique, une expérience approfondie et une sagesse qui influencera grandement le soccer canadien pour les années à venir.»

Dans ses nouvelles fonctions, Biello aura comme tâche principale d'assurer le développement des joueurs faisant partie du programme EXCEL U-23, dont il est le directeur, et de les aider à se tailler une place au sein de l'équipe senior. Il supervisera et guidera les meilleurs joueurs juvéniles du Canada à travers les provinces, les académies et les différentes équipes professionnelles.

«Ça signifie beaucoup pour moi de représenter ce pays. Je crois qu'il se passe quelque chose de spécial dans le soccer canadien», a affirmé Mauro Biello.

«Nous voulons voir le Canada gagner constamment sur la scène internationale, donc ça va nous prendre beaucoup de travail, a ajouté l'ancien entraîneur de la Major League Soccer (MLS). Nous savons qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs talentueux et c'est notre travail de les placer dans les bonnes conditions pour avoir du succès.»

En tant que joueur, Biello a représenté le Canada au nouveau juvénile masculin, incluant une participation à la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, en 1989 en Écosse. Il a ensuite fait ses débuts pour l'équipe nationale masculine à 23 ans et a représenté le pays dans deux cycles de qualifications pour la Coupe du Monde.

Au niveau professionnel, Biello a remporté un Championnat canadien, une Open Cup de l'USSF et un Championnat de division de l'USL-1. Après avoir fait ses débuts dans la Ligue canadienne de soccer, il est devenu un membre de l'Impact de Montréal et a établi des records de buts et de matchs disputés pour la franchise.

Biello s'est joint au personnel d'entraîneur de l'Impact en 2009. Il a hérité du titre d'entraîneur-chef de l'équipe en 2015. Il a été congédié deux ans plus tard.