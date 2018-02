Impact: Jeisson Vargas sur le terrain

Agence QMI 23-02-2018 | 17h36

Bonne nouvelle au camp d'entraînement de l'Impact de Montréal en Floride. Jeisson Vargas a rejoint ses coéquipiers à l'entraînement vendredi, la veille du dernier match préparatoire du onze montréalais prévu contre le New York City FC.

Il y a donc fort à parier que le milieu offensif chilien verra de l'action à St. Petersburg en fin de semaine. Vargas souffrait d'une blessure musculaire mineure. Il était contraint de travailler en solitaire, ce qui ne l'a toutefois pas empêché de travailler sur sa condition physique.

«Les deux premières semaines se sont très bien passées, jusqu'à ce que je me blesse aux quadriceps, a expliqué l'acquisition d'IMFC pendant la saison morte, a-t-il déclaré à l'entraînement. Mais je suis maintenant remis et à la disposition de l'entraîneur.»

Un nouvel environnement

À 20 ans, Vargas se retrouve en terrain inconnu. Pour la première fois, il jouera à l'extérieur de l'Amérique du Sud, alors qu'il est le deuxième plus jeune joueur de l'équipe, une situation un peu intimidante.

Puisqu'il ne parle pas un mot d'anglais, Ignacio Piatti et Victor Cabrera l'ont en quelque sorte pris sous leurs ailes.

«Je me sens bien, l'équipe m'a chaleureusement accueilli, s'est-il réjoui. Pour moi, tout ce que je vis ici est nouveau : la langue, les coéquipiers, l'entraîneur. Mais je suis très content et enthousiaste de commencer ce nouveau défi.»

«Il est très tranquille et très timide. Nous ne sommes plus beaucoup d'hispanophones. Il y a Nacho, Jeisson et moi. Je l'aime bien!» a commenté Cabrera.

Après avoir connu du succès au Chili, Vargas pourrait être une belle surprise dans la MLS cette année. Il a le talent pour remplir un rôle important en 2018 : la position de milieu offensif, qui est vacante depuis trop longtemps.

«Il est un très bon passeur, spécialement avec ses passes en profondeur, a évalué Cabrera. C'est quelque chose qui nous manquait définitivement. Je pense qu'il apportera beaucoup à l'équipe cette année!»

Match-baromètre

L'occasion serait parfaite pour Rémi Garde de voir comment il peut utiliser Vargas dans sa formation. L'entraîneur-chef a émis des inquiétudes après avoir vu sa troupe s'incliner 5-0 devant l'Union de Philadelphie mercredi, s'interrogeant sur la profondeur de son effectif.

Garde a limité l'accès des médias pour l'entraînement à 15 minutes, souhaitant mieux préparer l'Impact à son dernier match préparatoire qui servira de baromètre pour la saison 2018.

La première rencontre du Bleu-blanc-noir a lieu le dimanche 4 mars à Vancouver contre les Whitecaps.