L'Impact en action samedi à Las Vegas

Agence QMI 09-02-2018 | 16h57

L'Impact de Montréal disputera son premier match en 2018 samedi soir contre les Lights de Las Vegas, de la United Soccer League (USL), au Cashman Field. Cette rencontre préparatoire sera d'ailleurs la toute première de l'histoire de l'équipe hôte.

À LIRE AUSSI: Un écusson pour les 25 ans de l'Impact

«Je m'attends à voir quelques principes de jeu que nous avons travaillé avec les joueurs, a dit l'entraîneur-chef de l'Impact, Rémi Garde, dans un communiqué. On a travaillé du côté athlétique, mais nous avons aussi commencé à aborder des principes de jeu offensifs et défensifs. Je m'attends à retrouver certaines de ces choses sur quelques séquences. L'objectif est aussi de voir où nous en sommes face à une opposition extérieure et les possibilités de chaque joueur, à mes yeux, dans des conditions réelles.»

Plus technique

Même si le camp d'entraînement a commencé il y a seulement deux semaines, il sera possible de voir certains changements dans le style de jeu montréalais. D'abord parce que 10 nouveaux joueurs ont rejoint l'effectif, mais aussi parce que Garde et son équipe technique ont commencé à appliquer leurs principes tactiques à l'entraînement.

«Nos séances sont un peu plus tactiques récemment pour intégrer le plan de l'entraîneur et la façon dont il veut qu'on joue, a expliqué le latéral Michael Petrasso. Je pense que l'équipe s'acclimate déjà à son style.»

Prochains matchs

L'Impact disputera au total cinq matchs préparatoires, incluant deux contre des clubs de la USL. Après son passage à Las Vegas, il s'envolera pour la Floride où il affrontera le Fire de Chicago mercredi, les Rowdies de Tampa le 17 février, l'Union de Philadelphia Union le 21 février et enfin le New York City FC le 24 février.

Le onze montréalais amorcera la saison à Vancouver le 4 mars. Le premier duel à domicile aura lieu le 17 mars au Stade olympique contre le Toronto FC.