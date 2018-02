Un écusson pour les 25 ans de l'Impact

L'Impact de Montréal a dévoilé vendredi son maillot en prévision de la saison 2018 de la Major League Soccer (MLS).

Pour souligner son quart de siècle, l'Impact ajoutera au maillot bleu-blanc-noir des récentes saisons un écusson du 25e anniversaire au centre du chandail.

Célébrons notre passé à l'aube d'une nouvelle ère.

Celebrating our past before we embrace a new era.

