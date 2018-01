L'Impact présente Saphir Taïder et confirme Jeisson Vargas

Agence QMI 22-01-2018 | 15h40

L'Impact a présenté son nouveau joueur désigné Saphir Taïder lors d'une conférence de presse, lundi après-midi, à Montréal.

Une entente de trois ans avec l'Algérien de 25 ans avait été conclue mercredi dernier.

Par ailleurs, le club montréalais a officiellement annoncé lundi avoir fait l'acquisition du milieu de terrain offensif Jeisson Vargas. Le Chilien de 20 ans est sous contrat pour la saison 2018. Son entente est également assortie de deux années et demie d'option.

«Jeisson est un jeune joueur doté d'un potentiel très intéressant. Il m'a été recommandé par Nick De Santis dès mon arrivée au club et j'ai rapidement validé sa venue, a déclaré l'entraîneur-chef de l'Impact, Rémi Garde dans un communiqué. Il possède de réelles qualités de percussion et de tir. Il peut évoluer dans différentes positions en attaque. Je pense que c'est un joueur qui possède une bonne marge de progression et dont le profil sera très utile à l'équipe au cours de la saison.»

«Jeisson est un jeune joueur talentueux et offensif, a ajouté le directeur technique Adam Braz. Ses qualités techniques, ainsi que ses habiletés créatives, aideront l'équipe dans le dernier tiers du terrain. Jeisson peut jouer à différentes positions offensives et nous sommes très heureux de l'accueillir au club. »

Prêté par Bologne, Vargas a évolué avec l'Universidad Católica, un club de première division chilienne, au cours de la dernière saison. Il y a obtenu un but et trois passes décisives en 20 matchs.