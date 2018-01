L'Impact présente ses instructeurs-adjoints

Agence QMI 10-01-2018 | 12h44

L'Impact de Montréal a dévoilé la composition de son personnel d'entraîneurs, mercredi.

En plus de l'embauche qui était déjà connue du responsable des gardiens Joël Bats, le nouveau pilote français du Bleu-Blanc-Noir, Rémi Garde, a décidé de s'entourer de Maxence Flachez et de Robert Duverne. Ce dernier occupera les fonctions de préparateur physique. Il s'agit de trois anciens membres de l'Olympique Lyonnais.

Wilfried Nancy, qui travaillait déjà pour l'organisation lors des deux dernières saisons, se joint également au groupe d'adjoints.

Bats, qui travaillait avec l'équipe lyonnaise depuis 2000, détenait une entente valide jusqu'en juin 2019. Sous sa gouverne, les gardiens Grégory Coupet, Hugo Lloris et Anthony Lopes se sont distingués sur le terrain et ont atteint le plus haut niveau international.

Le sexagénaire a aussi travaillé avec le Paris Saint-Germain de 1996 à 1998 et le LB Châteauroux en 1998-1999. Il renouera avec Garde, qui a été à la barre de l'Olympique Lyonnais de 2011 à 2014.

Duverne a occupé les fonctions de préparateur physique avec l'OL lors de trois périodes distinctes, entre 1991 et 2014. Il a également participé à la préparation de l'équipe nationale de France en prévision de la Coupe du monde de 2006. L'homme de 50 ans avait accepté l'été dernier un poste d'entraîneur adjoint avec le Racing Club de Lens, en France.

Flachez a pour sa part porté les couleurs de l'Olympique de 1992 à 1995 comme défenseur central. Après avoir accroché ses crampons en 2009, il a été à la tête de l'équipe des moins de 19 ans à Lyon.

La formation montréalaise entamera son camp d'entraînement 2018 le 23 janvier et se rendra à Miami, Las Vegas et St. Petersburg au cours des prochaines semaines.