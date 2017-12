Diego Valeri élu joueur par excellence de la MLS

Agence QMI 04-12-2017 | 14h44

Diego Valeri, des Timbers de Portland, a été nommé joueur par excellence de la Major League Soccer (MLS), lundi.

Il est le premier joueur des Timbers à recevoir cet honneur.

Le milieu de terrain a reçu 50,7 % des votes, terminant loin devant au scrutin. David Villa, qui avait décroché l'honneur en 2016, a obtenu 16,4 % des voies après une autre bonne saison avec le New York City FC. Nemanja Nikolic, du Fire de Chicago, a fini troisième avec 7,8 % des votes. Sebastian Giovinco (6 %), du Toronto FC, s'est contenté du quatrième rang.

En 2017, Valeri a aidé les Timbers à finir au premier rang de l'Association Ouest avec sa récolte de 21 buts et de 11 mentions d'aide. Il est ainsi devenu seulement le deuxième joueur à amasser au moins 20 buts et 10 mentions d'aide au cours d'une même saison depuis la création de la MLS. Il a aussi établi un nouveau record de la ligue pour le plus grand nombre de matchs avec au moins un but, en 2017. Il a fait mouche dans neuf parties consécutives entre le 29 juillet et le 24 septembre.

L'Argentin, qui évolue à Portland depuis 2013, est le meilleur buteur de l'histoire des Timbers grâce à ses 58 réussites en carrière.

Après avoir obtenu un laissez-passer en première ronde des séries, les Timbers se sont inclinés en demi-finale de l'Ouest devant le Dynamo de Houston.