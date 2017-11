Impact: la fin pour Hassoun Camara

Agence QMI 16-11-2017 | 11h59

L'Impact de Montréal a annoncé jeudi s'être prévalu de l'option prévue au contrat de six joueurs en prévision de la saison 2018, tandis que le défenseur Hassoun Camara ne sera pas de retour et pourrait possiblement prendre sa retraite.

D'ailleurs, selon ce que l'expert soccer de la chaîne TVA Sports, Vincent Destouches, a indiqué sur Twitter en avant-midi, la fin de carrière serait dans les plans de Camara, touché par des commotions cérébrales lors de la dernière saison.

L'athlète de 31 ans évoluait à Montréal depuis les débuts de la concession en Major League Soccer (MLS) en 2012. Cette année, il a disputé 18 matchs et passé 1350 minutes sur le terrain sans toucher la cible. En carrière avec l'Impact, il a inscrit sept buts en 134 joutes du calendrier régulier.

Bush reste

Le gardien Evan Bush, les défenseurs Kyle Fisher et Daniel Lovitz, les milieux de terrain David Choinière et Michael Salazar, de même que l'attaquant Nick DePuy, seront de leur côté de retour. Pour leur part, Shaun Francis, Andrés Romero, Eric Kronberg et Hernan Bernardello ne reviendront pas.

Par ailleurs, le défenseur Chris Duvall est actuellement sans contrat, mais a reçu une offre du club.

«À la suite d'une saison qui n'a pas été à la hauteur de nos attentes, nous devons inévitablement procéder à des changements et ceci est la première étape en vue de former notre effectif pour la saison prochaine, a déclaré dans un communiqué le directeur technique Adam Braz. Nous tenons à remercier chacun des joueurs pour leur contribution au club et nous leur souhaitons du succès dans leur prochaine étape.»

Romero a été limité à neuf rencontres en 2017 après avoir manqué la totalité de la campagne précédente à cause d'une blessure au genou. De 2013 à 2015, il a amassé 12 buts en 86 sorties avec le Bleu-Blanc-Noir.

Enfin, Bernardello a complété cette année son deuxième séjour dans la métropole québécoise. Il a été blanchi au cours des 22 affrontements qu'il a disputés en 2017, décochant neuf tirs, dont trois cadrés, en 1496 minutes.