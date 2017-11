Le Rouge et Or remporte le championnat provincial

Richard Boutin 05-11-2017 | 20h28

Le Rouge et Or de l'Université Laval a remporté la bannière du championnat provincial de soccer féminin pour une quatrième année consécutive en disposant des Carabins de l'Université de Montréal par la marque de 1-0 en prolongation lors de la finale disputée, hier, au PEPS.

À égalité après 90 minutes, les deux formations ont dû disputer deux demies de 15 minutes et c'est un but chanceux de l'attaquante Joëlle Mercier à la 94e minute qui a fait pencher la balance du côté du Rouge et Or.

En tentant de dégager son territoire, la défenseure des Carabins a frappé Mercier et le ballon a roulé dans le filet. «On va tous les prendre, a raconté l'entraîneur-chef Helder Duarte. Utilisée surtout en fin de match cette année, Joëlle a été titulaire pour la finale en raison de l'absence de Cynthia Turcotte. Elle était au bon endroit au bon moment. Plus le match avançait plus elle prenait confiance.»

«Ce 4e titre consécutif a une saveur particulière, de poursuivre Duarte. Parce que nous avons perdu neuf filles dont quatre de notre 11 partant de l'édition 2016 où nous avions gagné le championnat canadien, plusieurs pensaient qu'on vivrait une saison plus difficile. On a bien progressé et surpris bien du monde.»

Avec cette victoire, le Rouge et Or a maintenant gagné ses 62 dernières parties dans le RSEQ.

Même si les deux formations avaient déjà en poches leur billet pour le championnat canadien qui se déroulera à l'Université du Manitoba à compter de jeudi, Duarte voulait remporter le titre provincial. «C'était important de gagner si on voulait rester numéro un au pays, a expliqué le pilote lavallois. En ayant un meilleur classement, ça nous permet d'affronter une équipe moins bien classée au premier tour.»

En raison des conditions hivernales qui doivent sévir à Winnipeg la semaine prochaine, le championnat canadien sera disputé à l'intérieur, ce qui fait le bonheur de Duarte. «Ça ne signifie pas qu'on va gagner, mais nos chances sont meilleures que si on jouait dans la neige et le froid.»

Le Rouge et Or disputera son premier match, jeudi, possiblement contre l'équipe hôtesse.