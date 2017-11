Laurent Ciman sélectionné par la Belgique

Agence QMI 03-11-2017 | 11h17

Le défenseur Laurent Ciman a été convoqué par l'équipe nationale belge, vendredi, afin de prendre part à deux matchs amicaux en Belgique.

Il sera ainsi en uniforme contre le Mexique, le 10 novembre à Bruxelles, puis le 14 novembre contre le Japon, à Bruges.

Ciman, âgé de 32 ans, est un membre régulier de l'équipe nationale de la Belgique depuis 2010 et a fait partie de la sélection belge pour la Coupe du monde de la FIFA 2014 au Brésil et pour l'Euro 2016 en France. Il a commencé un match de phase de groupe de l'Euro 2016 contre l'Italie, le 13 juin, après avoir marqué son premier but en carrière en équipe nationale le 5 juin 2016, lors d'un match amical contre la Norvège.

Ciman a fait ses débuts officiels avec les Diables Rouges le 19 mai 2010, contre la Bulgarie. Il a joué 17 matchs avec la sélection nationale, prenant notamment part à des matchs de qualification pour l'Euro 2012 et pour la Coupe du monde 2018, en Russie.

La Belgique s'est qualifiée pour la Coupe du monde de la FIFA 2018 en Russie, le 3 septembre dernier, à la suite d'une victoire de 2-1 contre la Grèce, confirmant ainsi sa première place au sein du Groupe H.