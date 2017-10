Ambroise Oyongo ne sera pas de retour à Montréal

Agence QMI 23-10-2017 | 15h03

Le défenseur Ambroise Oyongo a confirmé lundi qu'il ne sera pas de retour avec l'Impact de Montréal la saison prochaine.

Celui-ci a mentionné avoir reçu de meilleures offres provenant de formations européennes. Il n'a pas précisé pour quelle équipe il évoluera en 2018.

La saison d'Oyongo a pris fin en juin lorsqu'il a subi une grave blessure au genou alors qu'il représentait le Cameroun.

Le latéral gauche de 26 ans a disputé trois campagnes avec le Bleu-Blanc-Noir, amassant deux buts et six passes décisives. Il avait amorcé sa carrière dans la Major League Soccer (MLS) avec les Red Bulls de New York.

Le milieu de terrain argentin Hernan Bernardello a lui aussi annoncé qu'il ne sera pas de retour en 2018.