Alberto Gilardino veut un poste à Montréal

TVA Sports 12-09-2017 | 17h21

On se demandait ce qu'Alberto Gilardino attendait de son passage à Montréal. L'attaquant italien de 35 ans a été clair sur ses intentions mardi: il veut obtenir un poste avec l'Impact.

C'est ce qu'il a affirmé au cours d'un point de presse tenu après l'entraînement de l'équipe.

Gilardino est en terrain familier dans la métropole québécoise.

«J'ai la chance de connaître Joey Saputo et quelques joueurs de l'Impact, a-t-il indiqué. Je suis ici pour me remettre en forme et j'espère y rester.»

«Je m'entraîne depuis trois mois avec un préparateur physique en Italie. Je me sens très bien. J'aimerais jouer à Montréal le plus rapidement possible.»

Gilardino s'entraîne au Centre Nutrilait avec les joueurs de l'Impact pour une durée d'une semaine. D'ici là, il espère s'entendre avec la formation montréalaise, lui qui est actuellement libre comme l'air.

L'ancienne vedette de l'AC Milan a disputé 514 matchs dans la meilleure division italienne, totalisant 188 buts. Il a aussi remporté la Coupe du monde en 2006 ainsi que la Ligue des champions avec la formation milanaise.