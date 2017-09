Premier but de Neymar sous le maillot du PSG en Ligue des champions

GLASGOW | Premier match de Ligue des champions avec son nouveau club, le Paris SG, et premier but: Neymar n'a pas manqué ses débuts dans la reine des compétitions cette saison, mardi face au Celtic Glasgow, un mois après être devenu le joueur le plus cher de l'histoire en quittant Barcelone contre 222 millions d'euros (323 millions de $). Le Brésilien a ouvert le score à la 19e minute. Son compatriote et capitaine Thiago Silva avait prévenu qu'il était «presque impossible d'arrêter» «Ney», capable de faire «des différences avec ou sans ballon». Le Brésilien de 25 ans, qui a quitté Barcelone pour ne plus se trouver dans l'ombre de l'autre star Lionel Messi, doit soigner ses statistiques pour tenter d'arracher le Ballon d'Or, son objectif ultime. L'infernal duo que Messi compose avec Cristiano Ronaldo (Real Madrid) se partage la plus prestigieuse des récompenses individuelles du football depuis 2008. Après cinq matches toutes compétitions confondues avec le Paris SG, Neymar totalise en tout cas déjà 5 buts et 4 passes décisives, ratio plutôt impressionnant. Avec Kylian Mbappé et l'Uruguayen Edinson Cavani, arrivé au PSG en 2013, Neymar compose l'attaque la plus chère du monde, à 679 millions de $. Son transfert et celui de Mbappé ont en outre valu au PSG d'être visé par une enquête de l'UEFA concernant «la conformité du club avec l'exigence de l'équilibre financier» imposé par l'instance continentale aux clubs participant à ses compétitions (Ligue des champions, Europa League).