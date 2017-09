Une révision vidéo coûte cher à l'Impact - Une défaite controversée La révision vidéo ne fait pas l'unanimité

Dave Lévesque 02-09-2017 | 23h19

Après une belle série de quatre victoires consécutives, l'Impact vient d'encaisser deux revers de suite à domicile, s'inclinant 1 à 0 face au Fire de Chicago, qui a du même coup mis un terme à une séquence de quatre revers.

C'est une révision vidéo qui a tout fait dérailler dans un match où l'inspiration n'y était pas autant qu'à l'habitude.

Le XI montréalais s'est retrouvé avec un homme en moins pendant une quarantaine de minutes et a ramé pour le reste de la rencontre.

Le Bleu-blanc-noir a ainsi laissé filer de précieux points dans sa quête pour une place en séries éliminatoires, se retrouvant toujours sous la ligne rouge, au 7e rang.

Boldor expulsé

Deian Boldor va se souvenir longtemps de son premier départ en défense centrale.

Le Roumain a donné une bonne frousse à Evan Bush en début de match en déviant un ballon qui est allé directement sur le gardien de l'Impact.

Le tapis a toutefois glissé sous les pieds de Boldor quand un tacle trop appuyé sur Bastian Schweinsteiger lui a valu un carton jaune en seconde demie.

L'officiel, Baldomero Toledo, a cependant décidé tardivement d'aller à la révision vidéo pour ensuite lui décerner un carton rouge à la 50e minute. Une décision plus que douteuse.

« À mon avis, et je viens de le revoir, je ne suis pas sûr que c'est un carton rouge et si tu n'es pas sûr, la décision que tu as prise sur le terrain reste. Il jouait le ballon et je ne suis même pas sûr qu'il y a eu contact », a mentionné Mauro Biello.

« Ce n'est pas parce que c'est Schweinsteiger que tu dois donner un carton rouge parce que ç'a changé le match. J'ai vu des gestes comme ça qui n'ont même pas valu un jaune, on doit avoir de la constance dans les décisions. »

Des huées

Schweinsteiger est évidemment resté dans le match et a évidemment marqué le but qui a fait la différence juste avant l'heure de jeu (59e minute).

L'Allemand a été copieusement hué par les 19 619 spectateurs chaque fois qu'il a touché le ballon jusqu'à ce qu'il quitte sur blessure à la 79e minute.

Une minute plus tard, Ignacio Piatti passait bien près de créer l'égalité en écrasant une solide frappe croisée sur le poteau droit.

Nacho a également décoché un bon tir en toute fin de match que Matt Lampson a bien capté.

Milieu amoindri

Sans Samuel Piette et Blerim Dzemaili, le milieu de terrain de l'Impact a grandement perdu de la belle efficacité qu'il affichait dans les dernières semaines.

En fin de compte, le Fire a fini par en profiter, surtout quand il s'est retrouvé avec un homme en plus.

À son premier départ en près de deux ans, Andrés Romero a connu quelques rares bons moments en première demie, mais on a surtout noté qu'il a perdu en rapidité et qu'il a besoin de retrouver le rythme.

« Dzeimaili nous a manqué entre les lignes pour déséquilibrer. Ils ont doublé et même triplé la couverture sur Nacho », a noté Biello.