Ignacio Piatti compte sept buts et une passe à ses cinq derniers matchs - Nacho élu joueur du mois Deuxième match en moins de trois semaines Zambrano comprend mal «Ballou» Sélection nationale : Un casse-tête pour les entraîneurs Shaun Francis appelé à son tour

Dave Lévesque 31-08-2017 | 22h01

Ignacio Piatti a connu un mois d'août du tonnerre et la MLS en a pris bonne note en lui décernant le titre de joueur du mois.

Le milieu de terrain de l'Impact a inscrit sept buts, dont deux gagnants, et une passe en seulement cinq rencontres.

Au coeur de ce mois parfait, l'Argentin de 32 ans a réalisé deux matchs de deux buts consécutifs.

« Je suis content pour tout le travail que je fais dans l'année, mais ce n'est pas que moi, c'est toute l'équipe et le coach qui me donnent la confiance », a-t-il noté avec sa modestie habituelle.

« Je suis entouré de bons joueurs, il y a des gars qui m'aident à compter des buts. »

Faire mieux

Piatti, qui prend souvent son envol à cette période-ci de l'année, entend surpasser ses statistiques de la saison dernière.

« L'an passé, j'ai marqué 17 buts et il reste encore neuf matchs et je veux surpasser ce que j'ai fait l'an passé. »

En 2016, Nacho a récolté 17 buts et six passes. Il compte 15 buts et quatre passes à sa fiche cette saison, avec encore neuf matchs à disputer.

Mais il ne faut surtout pas croire qu'il va se formaliser de ses succès personnels.

« Mais je veux surtout que l'équipe gagne, si c'est un autre qui marque ça me va. Je ne regarde pas ça, c'est le résultat de l'équipe qui compte. »

Pas sans lui

Evan Bush a rappelé que Piatti avait été essentiel dans les bons résultats du club au cours du mois d'août.

« Depuis qu'il est revenu de sa blessure après le Match des étoiles, il a été fantastique, on n'aurait pas pu connaître cette séquence de quatre victoires sans lui.

« Quand il n'est pas là, notre plan de match change énormément et j'espère qu'on n'aura pas à repasser par là. »

Bush a d'ailleurs fait remarquer que Piatti dérange de plus en plus les équipes adverses.

« Même quand il ne marque pas, les adversaires sont plus au fait d'où il se trouve. On l'a vu contre Toronto, leur jeu était d'attaquer de son côté pour le forcer à défendre et jouer plus bas. »

Comme Valeri

Piatti suit une trajectoire qui n'est pas sans rappeler celle de son compatriote Diego Valeri, qui brûle aussi la ligue depuis le Match des étoiles.

Pendant que Nacho a marqué à ses cinq derniers matchs, le milieu des Timbers de Portland a fait bouger les cordages à ses six dernières sorties.

« Je suis content pour lui, il a marqué beaucoup de buts, mais j'espère qu'il va arrêter. [rires] »

Il faut dire que les deux hommes sont bons copains. « On est en contact, quand ils sont venus jouer ici, on est allés manger ensemble. On se connaissait avant, j'avais joué contre lui [en Argentine]. »

Un joueur d'exception

Ignacio Piatti est peut-être l'un des meilleurs joueurs de la MLS, mais il ne sera certainement jamais le plus vaniteux.

Depuis son arrivée avec l'Impact, il a toujours été reconnu pour sa simplicité et son humilité, et ce n'est pas près de changer.

« On en a vu, de très bons joueurs, mais c'est avant tout une personne extraordinaire », a souligné l'entraîneur adjoint Wilfried Nancy.

« C'est intéressant d'avoir une personne qui peut être une star dans la ligue tout en ayant cette humilité d'écouter et donner des conseils. »

Facile à diriger

Nancy a d'ailleurs révélé que Nacho était le genre de joueur très facile à diriger.

« On pourrait penser que c'est le genre de joueur qu'on peut laisser aller et qui va vouloir faire ce qu'il veut.

« Mais si on regarde bien, durant les deux dernières années, il a changé son jeu, il est capable de défendre un peu plus. »

Et on sent que Nancy aime particulièrement l'implication défensive de son joueur étoile.

« Il a évolué sur l'aspect défensif. Quand on regarde les stars offensives du championnat, est-ce qu'il y en a beaucoup qui défendent comme lui ? Je ne suis pas sûr. »

Quelle pression ?

Evan Bush a par ailleurs fait remarquer que Piatti semblait être complètement imperméable à la pression.

« Je ne crois pas qu'il ressente la pression. Il est le même gars, que ce soit le premier match de la saison ou la finale d'association.

« Il a toujours cette attitude désinvolte alors que d'autres joueurs gèlent et sortent de leur routine en fin de saison parce qu'ils sentent qu'ils doivent en faire plus. »

Nancy ajoute que Nacho mène par l'exemple, et, de ce fait, qu'il est très respecté dans le vestiaire.

« C'est un leader technique. Sur le terrain, il montre ce qu'il est capable de faire, et quand il parle, les gars vont l'écouter parce qu'il ne parle pas souvent. Mais quand il se met à parler, il faut faire les choses parce qu'il est ferme. »