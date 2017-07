L'Impact lessivé par les Red Bulls

Agence QMI 29-07-2017 | 21h49

L'Impact de Montréal a offert une performance des plus amorphes, subissant un cuisant revers de 4-0 contre les Red Bulls de New York, samedi à Harrison, au New Jersey.

Maxime Crépeau a été préféré à Evan Bush devant le filet, obtenant un premier départ en carrière en Major League Soccer.

Le Québécois s'est signalé en début de rencontre avec un bel arrêt dès la deuxième minute.

Crépeau a cependant fauché Daniel Royer dans la surface de réparation et celui-ci a marqué sur un tir de pénalité à la 23e minute.

Quelques instants plus tard, Kyle Fisher s'est transformé en gardien et a privé Aaron Long d'un but certain.

Les favoris de la foule ont doublé leur avance peu avant l'heure de jeu lorsque le défenseur Michael Murillo a poussé le ballon dans une cage béante.

Bradley Wright-Phillips et Royer ont cloué le cercueil de l'Impact en fin de rencontre.

Crépeau a été bombardé de 24 tirs, dont 11 ont atteint la cible, alors que la troupe de Mauro Biello n'a cadré que deux de ses cinq frappes.

Le Bleu-Blanc-Noir profitera de la pause du match des étoiles pour se reposer avant d'accueillir l'Orlando City SC, samedi prochain.