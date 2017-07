Michael Salazar explique sa bonne séquence

TVA Sports 26-07-2017 | 16h54

L'attaquant de l'Impact de Montréal Michael Salazar, qui est en grande forme par les temps qui courent, a expliqué ses succès par la confiance que lui donnent les entraîneurs.

Le joueur de 24 ans a marqué trois fois au cours des trois dernières rencontres.

«Les entraîneurs me font confiance, ils me laissent jouer librement, a-t-il résumé, mercredi, après l'entraînement. J'essaie de m'améliorer tous les jours et quand on fait appel à moi, je fais de mon mieux.»

Salazar est parti en prêt avec le Fury d'Ottawa au printemps et depuis son retour, il fait flèche de tout bois sur le flanc droit de l'attaque montréalaise. Chose certaine, son passage à Ottawa lui a été bénéfique.

«Je pense avoir appris beaucoup de choses, surtout à jouer sur le côté droit, a-t-il expliqué. J'ai reçu beaucoup de conseils de l'entraîneur et je pense que ça m'aide en ce moment.»

Salazar a également mentionné la mise en place d'une certaine routine qui l'aide à mieux préparer ses matchs.

«Je fais les choses un peu différemment et la routine m'a aidé, a-t-il indiqué. J'essaie de garder cette routine et j'obtiens des résultats. J'ai fait exactement la même chose lors des trois derniers matchs et ça a aidé (...) Je suis super concentré, j'essaie d'apporter beaucoup d'énergie à l'équipe et ça fonctionne.»