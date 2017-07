L'Impact marque en premier, mais s'incline 2 à 1 face au FC Dallas - Occasion ratée Artisan de son malheur

L'Impact a amorcé le match de samedi à cinq points d'Orlando et de la sixième place dans l'Association Est et l'a terminé à sept points de Columbus, qui a délogé Orlando.

La troupe de Mauro Biello a subi un revers de 2 à 1 aux mains d'un FC Dallas tout simplement meilleur même après avoir pris l'avance 1 à 0 en première demie quand Michael Salazar a marqué de la tête à la 23e. Il s'agissait pour lui d'un troisième but en autant de rencontres.

«À mon avis, c'est la meilleure équipe qu'on a affrontée [cette saison]. Si on veut être dans les meilleures équipes, il faut regarder comment joue une équipe comme celle-là.»

«On a eu quelques chances, mais on n'en a pas assez créé. Il n'y a pas vraiment eu de chances claires.»

On peut dire que l'Impact a été chanceux de prendre les devants dans ce match puisque trois minutes avant le but de Salazar, Dallas s'est clairement fait voler un but.