Neymar au Paris SG? La photo qui relance les spéculations

AFP 21-07-2017 | 12h22

PARIS | La photo de Neymar s'affichant lui-même en pleine réflexion a relancé vendredi le jeu de pistes d'un éventuel transfert de la star brésilienne du FC Barcelone au Paris SG.

Allongé sur l'herbe, la main gauche soutenant son menton, sans autre commentaire qu'un émoticône suggérant la réflexion: Neymar a posté une photo troublante vendredi matin, alors qu'il se trouve depuis mercredi aux États-Unis avec le Barça en tournée de pré-saison.

Cette image postée sur Instagram n'a pas manqué de susciter des milliers de commentaires sur les réseaux sociaux, mais aussi trois «likes» de la part de joueurs parisiens: l'attaquant Angel Di Maria, le gardien Kevin Trapp et le milieu Marco Verratti. Ce qui ne manque pas de sel puisque l'Italien est convoité par le Barça...

La veille, c'est le capitaine du PSG, le Brésilien Thiago Silva, qui avait appliqué cette mention «j'aime» au photomontage rassemblant les quatre Brésiliens du club derrière leur compatriote Neymar portant le même maillot parisien, publié mardi sur Instagram par le média brésilien Esporte Interativo, le premier à avoir parlé d'un accord entre «Ney» et le PSG.

Les Brésiliens du PSG savent-ils s'il va les rejoindre? Thiago Silva a répondu aux États-Unis dans la nuit de jeudi à vendredi, selon le journal français Le Parisien: «Je ne sais pas. J'écoute beaucoup les journalistes, et un joueur comme Neymar serait intéressant pour accompagner le projet du PSG. Mais, pour l'instant, il est surtout important de bien préparer la saison. Après, si Neymar arrive, ce sera une bonne chose pour le groupe».

Sait-il si Neymar va signer?, a-t-on insisté. Le défenseur a lâché un sourire et répliqué: «Non, pas encore».

- Où est le père ? -Des médias catalans ont remis une pièce dans la machine. Jeudi soir, RAC 1 avançait que «certains joueurs (du Barça) ont déjà essayé de convaincre Neymar de ne pas accepter l'offre du PSG, mais le Brésilien est séduit par deux raisons: les conditions économiques que lui offre le club français et la possibilité d'être le fer de lance d'un projet».

Le quotidien Sport affirmait que Luis Suarez aurait tenté de dissuader son compère du trio «MSN» qu'ils forment avec Lionel Messi.

Catalunya Radio estimait le transfert fait «à 95%», en s'appuyant sur «une source autorisée du club français». «Une des clefs de l'opération» serait le versement au père et agent du joueur d'une «prime bien supérieure aux 40 millions» qu'il avait reçus lors du transfert controversé de Santos au Barça, en 2013, écrit la radio sur son site.

Justement, où se trouve le père? Plusieurs médias avancent que Neymar Sr a rencontré le directeur sportif parisien, Antero Henrique, ou serait sur le point de le faire.

Avant sa photo réflexive, son fils a en tout cas posté une autre photo où l'on voit les deux Neymar, visiblement dans un avion, avec comme commentaire une déclaration d'amour filial («tu représentes TOUS mes AMIS... T'avoir comme ami est une des meilleures choses que j'aie dans la vie. Je t'aime, papa!»).

Neymar Junior avait déjà publié de tels messages, notamment lorsque son père traversait des difficultés - les deux hommes ont été condamnés pour fraude fiscale.

- Emery vise un 'joueur du top 5 mondial' -Côté Barça, la presse oscille entre la ferme volonté du club de conserver son joueur, et une forme de résignation.

Jeudi, l'entraîneur parisien Unai Emery avait crédibilisé la piste Neymar en déclarant dans le quotidien français L'Equipe: «Si on veut rivaliser avec le Bayern Munich, le FC Barcelone, le Real Madrid, et gagner la Ligue des champions, le PSG doit avoir un joueur du top 5 mondial».

Si Neymar est désiré, Hatem Ben Arfa est devenu indésirable et n'a d'ailleurs pas été convoqué pour la tournée américaine du PSG. Cela ne l'a pas empêché de commenter sur Instagram d'un «Mdr» (mort de rire), avec un émoticône hilare, le dessin de Faro dans le même quotidien sportif, où l'on voit Henrique - au téléphone avec Neymar - dire en se tournant vers son président Nasser Al-Khelaïfi et Emery - qui s'en mordent les doigts - et un émir furieux: «Par contre il exige de jouer avec Ben Arfa!»

---