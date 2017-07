Deian Boldor officiellement avec l'Impact

Agence QMI 20-07-2017 | 12h55

L'Impact de Montréal a annoncé jeudi que le défenseur central gaucher Deian Boldor joindra le club, à la suite d'un prêt du FC Bologne.

Celui-ci est d'ailleurs valide jusqu'au 30 juin 2018 et comprend une option pour une éventuelle prolongation.

Le Roumain de 22 ans a été formé à l'AS Roma, en Italie. Prêté à l'équipe de Pescara en Serie B, lors de la saison 2014-2015, il a ensuite évolué avec Virtus Lanciano pendant la campagne suivante. Puis, il a été transféré à l'organisation bolonaise en 2016. L'an passé, en deuxième division italienne, il était en prêt à Hellas Verona jusqu'au 30 juin et a disputé neuf matchs.

«Nous sommes heureux d'accueillir Deian en prêt de Bologne, qui illustre une fois de plus la synergie et la collaboration entre les deux clubs, a dit le directeur technique de l'Impact, Adam Braz, dans un communiqué. Deian est un jeune défenseur central gaucher qui a une grande présence physique et qui nous offrira un profil différent de nos autres défenseurs centraux. Il a démontré un fort désir de se joindre à nous et il est très motivé à nous aider à atteindre nos objectifs.»

Au niveau international, Boldor a porté les couleurs de l'équipe nationale roumaine des moins de 17 ans en 2011, puis celle des moins de 21 ans, jouant neuf parties de 2014 à 2016.