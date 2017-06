Un vent de fraîcheur souffle sur l'équipe canadienne

Raphaël Bergeron-Gosselin 12-06-2017 | 17h31

MONTRÉAL - Malgré le nouveau visage qu'affichera la formation canadienne de soccer masculin, l'équipe souhaite passer un message clair, mardi soir, lorsqu'elle affrontera le Curaçao au stade Saputo, à l'occasion du dernier duel préparatoire en prévision de la Gold Cup de la CONCACAF 2017.

Les 23 joueurs qui enfileront le gilet rouge forment un beau mélange de jeunesse et d'expérience qui pourrait s'avérer explosif. Reste à voir si le camp d'entraînement qui a duré seulement quelques jours aura été suffisant afin de créer une chimie entre les athlètes.

«Dix jours, c'est très rapide, a admis Patrice Bernier, le joueur avec le plus d'expérience au sein de la formation nationale. Il faut qu'on réussisse à se comprendre rapidement. Cette fois, on va affronter un petit pays qu'on ne connaît pas très bien. Il suffit de mettre en place ce qu'on a pratiqué, mais les joueurs s'entendent déjà super bien!»

Nouvelle stratégie

Si les partisans auront l'occasion de découvrir de nouveaux visages sur le terrain, il y en aura également un peu familier sur les lignes de côté, alors qu'Octavio Zambrano en sera à son premier match à la barre de l'équipe nationale masculine.

«Une victoire nous donnerait beaucoup de confiance, a avoué le nouveau pilote âgé de 59 ans. Ça prouverait que les aspects sur lesquels on a travaillé ont porté fruit. J'aimerais qu'on ait un bon début de match. Pour plusieurs joueurs, c'est la première fois qu'ils vont jouer ensemble.»

Reconnue pour son style plutôt défensif, la formation canadienne pourrait s'être trouvé une nouvelle identité avec l'arrivée de Zambrano et de jeunes joueurs explosifs.

«Ce n'est pas un secret que les équipes que j'ai "coachées" étaient offensives. Il ne faut pas avoir peur de prendre des chances. Si tu attaques et que tu as la mentalité que tu vas marquer le premier but, tes chances de l'emporter augmentent», a avoué Zambrano. Cette stratégie doit toutefois être accompagnée par une défensive solide et organisée. S'il y a des revirements, et il y en aura, il faut savoir comment réagir.»

Un adversaire méconnu

Il s'agira du premier affrontement international entre les deux équipes. Malgré sa population d'à peine plus de 150 000 personnes, la petite île des Caraïbes est installée au 70e rang du classement de la FIFA, tandis que le Canada pointe au 109e échelon.

«On peut dire ce que l'on veut des classements de la CONCACAF ou de la FIFA, mais au final, ils sont devant nous, a simplement expliqué l'entraîneur. Nous devons prouver en remportant le match que nous méritons une meilleure place.»

Il s'agit donc de la première étape à franchir pour Zambrano et ses protégés s'ils désirent atteindre leur objectif à long terme : «participer à la Coupe du monde au Qatar, en 2022».