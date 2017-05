L'Impact confirme l'acquisition de Blerim Dzemaili

Agence QMI 09-05-2017 | 13h46

L'Impact de Montréal a confirmé mardi avant-midi l'acquisition du milieu de terrain Blerim Dzemaili à la suite d'un prêt par la formation italienne FC Bologne.

Cette annonce constituait en fait une formalité, car le Suisse de 31 ans avait officiellement fait ses adieux à son équipe de Serie A en diffusant un message sur le web, dimanche. D'ailleurs, il était attendu dans la métropole québécoise peu avant midi.

La saison passée, Dzemaili a terminé à égalité au premier rang des buteurs du FC Bologne avec neuf réalisations, toutes compétitions confondues. Il a récolté huit buts et trois mentions d'aide en 31 matchs de Serie A, dont 29 titularisations, et 2584 minutes. Il a également marqué en huitième de finale de la Coppa Italia contre l'Inter Milan.

Au cours de sa carrière, Dzemaili a principalement joué en Italie et en Suisse, prenant part à 223 joutes de Serie A ainsi qu'à 111 matchs de Super League, tous avec le FC Zurich. Il a aussi évolué en première division anglaise avec le Bolton Wanderers FC et en Turquie avec le Galatasaray S.K. Le milieu a notamment remporté deux Coupes d'Italie, deux championnats suisses, deux Coupes de Suisse, un championnat turc et une Coupe de Turquie.

Sur la scène internationale, Dzemaili a récolté six buts et trois aides en 56 matchs avec la sélection de la Suisse. Il a entre autres disputé trois parties de la Coupe du monde 2014 de la FIFA, inscrivant un filet. Il a également entamé trois rencontres de la phase de groupes et le match de huitième de finale à l'Euro 2016.