Suspension levée pour Wandrille Lefèvre

14-04-2017 | 14h48

La Major League Soccer a levé vendredi la suspension imposée au défenseur de l'Impact de Montréal Wandrille Lefèvre, qui sera admissible à un retour au jeu samedi, lors du match contre l'Atlanta United FC.

Lefèvre avait lui-même exprimé ses regrets et présenté ses excuses, plus tôt vendredi, dans une lettre diffusée sur les réseaux sociaux.

«Je tiens à m'excuser et expliquer ma publication. [...] Pour que tout soit clair, le pistolet à air n'est ni une arme à feu, ni chargé avec des munitions. C'était une activité récréative dans un établissement qui autorise les enfants de plus de 8 ans à utiliser ce même jouet. De plus, je visais une cible en papier carton dans un environnement sécuritaire et contrôlé», a-t-il rédigé sur Twitter.

D'abord suspendu par l'Impact, l'athlète de 27 ans avait réagi publiquement pour la première fois depuis l'annonce de la sanction imposée à son égard mercredi. Il s'est placé dans l'embarras en publiant une photo de lui-même tenant un pistolet à air comprimé sur son compte Instagram, ajoutant au bas de l'image un message évoquant le président des États-Unis, Donald Trump.

«Je réalise comment la publication peut être interprétée et je m'excuse pour mon insouciance initiale, a poursuivi Lefèvre. Dès que j'ai compris qu'elle pouvait être mal interprétée, je l'ai effacée. De plus, le message qui l'accompagnait n'était pas de nature politique, ni même une menace à qui que ce soit. Mon commentaire se voulait amusant et ironique, mais cela n'a pas fonctionné comme prévu.»