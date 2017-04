L'Impact investit dans le Stade Saputo

10-04-2017 | 14h14

L'Impact de Montréal a annoncé avoir procédé à des améliorations importantes au Stade Saputo, lundi, à quelques jours du premier match de la saison qui y sera disputé.

L'organisation a investi 3 millions $ dans ce projet, en partenariat avec l'entreprise en alimentation Spectrum Canada.

L'aménagement des concessions alimentaires et des boutiques permettra une meilleure circulation des spectateurs.

«Dès cette saison, nous allons commencer à réaliser un objectif important de notre plan de cinq ans : améliorer l'expérience client au stade. Nous allons présenter un stade plus fonctionnel, avec plus d'espace, plus de services, plus de choix et plus d'innovations que jamais, a déclaré le vice-président exécutif de l'Impact de Montréal, Richard Legendre, dans un communiqué. Avec tous les projets de nouveaux stades à travers la ligue, il est crucial de demeurer concurrentiel et attrayant. Il s'agit donc d'une première étape aujourd'hui.»

Plus de 44 écrans de 55 po, 57 écrans de menu et deux grands écrans de 7 pi sur 12 pi seront installés pour que les amateurs ne ratent rien du match.

Il y aura également davantage d'animation et le menu a été revu afin d'offrir plus de choix et de satisfaire les végétariens.

L'Impact accueillera l'Atlanta United FC au Stade Saputo, samedi après-midi.