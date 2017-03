5 à 7 nouvelles sportives: Ciman absent

30-03-2017 | 17h18

Un 5 à 7 prévu aujourd'hui? Un match de hockey à écouter entre amis? Pour inspirer vos discussions, voici les «sujets chauds» dans le merveilleux monde du sport.

Le défenseur de l'Impact de Montréal Laurent Ciman n'affrontera pas le Fire de Chicago, samedi.

C'est ce que son entraîneur-chef Mauro Biello a déclaré, jeudi. L'arrière belge a été touché au genou lors d'une rencontre amicale de sa formation nationale contre la Grèce, il y a quelques jours.

Le Bleu-Blanc-Noir sera également privé des services du milieu de terrain Ignacio Piatti, touché à une hanche. De plus, le Québécois Patrice Bernier représentait un cas incertain en date de mercredi à cause d'un problème à un mollet.

Ces absences nuiront-elles aux chances de gagner de la formation montréalaise?

Blessé à un oeil, l'attaquant du Wild du Minnesota Zach Parisé devait rater minimalement le match contre les Sénateurs d'Ottawa, jeudi soir.

Parisé a subi cette blessure, mardi, dans la rencontre face aux Capitals de Washington. Il a reçu le bâton de son adversaire Tom Wilson au visage.

«Je ne crois pas qu'il sera à l'écart pour une longue période, a estimé l'entraîneur-chef Bruce Boudreau, sur le site web officiel du Wild. Son œil est noir et bleu, mais il peut voir et il va bien jusqu'à preuve du contraire.»

Le Québécois Éric Gagné sera bel et bien présent lors de la cérémonie d'avant-match, samedi, au Stade olympique.

Pour l'occasion, on rendra hommage aux joueurs québécois ayant œuvré dans le baseball majeur.

Déjà, Denis Boucher, Claude Raymond, Derek Aucoin et Raymond Daviault avaient été invités à cette célébration entourant le second match préparatoire entre les Blue Jays de Toronto et les Pirates de Pittsburgh. La présence de Gagné a maintenant été confirmée. Phillippe Aumont, Éric Cyr et Steve Green devraient également y être.

Meaghan Benfeito, Aurélie Rivard, Marianne St-Gelais, Charles Hamelin, Mikaël Kingsbury et Éric Lamaze figurent sur la liste des 57 finalistes conviés au 44e Gala Sports Québec.

L'organisation a dévoilé ces finalistes, jeudi midi, tandis que la grande soirée est prévue le mercredi 19 avril prochain au Sheraton Laval.

Les Sénateurs d'Ottawa pourraient être privés des services du défenseur Erik Karlsson et de l'attaquant Alexandre Burrows pour leur affrontement de jeudi soir face au Wild du Minnesota.

Burrows ne prendra pas part à la rencontre en raison d'une blessure au haut du corps. C'est Viktor Stalberg qui le remplacera. Il ratera donc un premier match depuis qu'il a quitté les Canucks de Vancouver pour se joindre aux Sénateurs.