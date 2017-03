L'Impact face aux champions

Dave Lévesque 10-03-2017 | 23h46

MONTRÉAL - Après un premier match très difficile à San Jose la semaine dernière, l'Impact a l'occasion de faire amende honorable en brisant la glace à domicile, samedi soir.

Pour l'occasion, les Sounders de Seattle seront les visiteurs au Stade olympique.

Vainqueurs de la Coupe MLS il y a trois mois, ils ont eux aussi un vilain départ à faire oublier, après avoir subi la défaite 2-1 à Houston samedi dernier.

Ce sera le quatrième affrontement à Montréal entre les deux équipes. L'Impact a gagné deux fois au stade Saputo, mais s'était incliné 2-0 au Stade olympique en 2014.

Dynamique différente

Mauro Biello reconnaît que les défaites des deux équipes en lever de rideau changent un peu la donne.

«C'est normal que ça change la dynamique, on a deux équipes qui veulent rebondir et gagner.»

Evan Bush estime qu'il y a quand même une leçon à tirer de la mauvaise performance en Californie.

«La leçon, c'est que chaque semaine a son propre match.

Parfois, certaines équipes qui ont eu des années difficiles ont le sentiment d'urgence de bien commencer la saison, comme San Jose l'a fait.

«Si nous avons la mentalité que nous pouvons surfer sur ce que nous avons accompli l'an passé, nous allons être dans le pétrin, comme ce fut le cas pour Columbus l'an passé.»

Pas de panique

Dominic Oduro n'a pas aimé la tournure des événements, il y a une semaine, mais il est loin de paniquer.

«Y a-t-il un sentiment d'urgence? Oui et non, c'est encore tôt dans la saison, insiste le vétéran. Nous n'étions pas assez prêts la semaine passée. Il ne faut pas paniquer, mais si nous avons un bon résultat à la maison, nous allons partir avec confiance.»

Le départ auquel il fait référence concerne les trois prochains matchs de l'équipe, qui seront tous disputés à l'étranger.

«Nous devons y aller un match à la fois, a insisté Oduro. On ne peut pas penser aux matchs à l'étranger, on doit penser à ce match à la maison.»

Cabrera avec Ciman

Comme Hassoun Camara est suspendu à la suite de son carton rouge, c'est encore Chris Duvall qui sera l'arrière droit.

Et ça risque d'être le seul changement à la formation.

Remis d'une blessure à une hanche, Victor Cabrera sera le partant en charnière centrale aux -côtés de Laurent Ciman.

Par ailleurs, l'équipe a obtenu le certificat de transfert international d'Adrian Arregui et celui-ci sera disponible pour le match.

Quant à Wandrille Lefèvre, il a franchi avec succès le protocole entourant les commotions cérébrales et est apte à effectuer un retour au jeu.

Patience

Et qu'attend Mauro Biello de son équipe samedi soir?

«On veut avoir de la patience, a insisté l'entraîneur-chef. Contre San Jose, on a beaucoup forcé le jeu et on a beaucoup couru.»

Ignacio Piatti a eu de longues conversations avec Dominic Oduro et Matteo Mancosu afin de corriger le tir.

«Dom et moi devons aller chercher le ballon un peu plus en arrière pour que, avec Mancosu, nous ne soyons pas tous les trois devant [quand nous n'avons pas le ballon].»