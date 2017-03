Dave Lévesque 05-03-2017 | 01h20

SAN JOSE - Ce n'est sue le premier match de la saison et déjà on parle de prise de conscience dans le vestiaire de l'Impact.

«On a été deuxièmes sur le ballon toute la journée. Ils ont été plus physiques que nous et on ne s'est pas ajustés», a reconnu Patrice Bernier.

Dominic Oduro abondait dans le même sens quelques minutes plus tard.

«C'est une sonnette d'alarme pour tout le monde. Quand on a la chance de jouer, il faut aller sur le terrain et provoquer des choses.»

«On n'a pas su monter notre jeu d'un cran pour gagner plus de duels et on n'a pas eu la combativité pour se remettre dans la rencontre et les mettre sur les talons un peu», a ajouté Bernier.

«Je prends le blâme»

Patrice Bernier ne s'est pas défilé et a pris la responsabilité du seul but du match qui est survenu après une perte de ballon de sa part dans son territoire.

«Sur le but, je prends le blâme parce que j'ai été un peu mou, quelque chose qui n'est pas coutumier de ma part.»

Le capitaine a d'ailleurs louangé le travail de l'auteur du but, Anibal Godoy.

«Godoy a été bon, c'est peut-être l'homme du match, mais on ne s'est pas ajusté. On aurait pu beaucoup mieux faire pour les neutraliser et ont les a beaucoup trop laissé jouer.»

Pas suffisant

Dominic Oduro estime que l'effort fourni par l'équipe n'a pas suffi.

«Nous n'avons pas égalé leur intensité, ils ont travaillé plus fort que nous.

«Ce n'est pas suffisant et nous devons travailler plus fort que l'adversaire pour remporter des matchs.»

Patrice Bernier se montre toutefois rassurant en soutenant que c'est une erreur de parcours.

«Ce n'est pas caractéristique de nous, aujourd'hui on a été deuxièmes. Il faut tirer une leçon, on va retourner au travailler et on va jouer à domicile.»