L'Impact s'incline face aux Earthquakes

05-03-2017 | 00h03

L'Impact de Montréal n'a jamais été en mesure de menacer les Earthquakes lors de son premier match de la saison, dans une défaite au compte de 1-0, samedi à San Jose.

Alors que les visiteurs tentaient de créer l'égalité en deuxième demie, le défenseur Hassoun Camara a écopé d'un deuxième avertissement à la suite d'un tacle tardif, ce qui lui a valu un carton rouge, à la 66e minute.

À court d'un homme, la formation montréalaise n'a pas été en mesure d'être menaçante. Elle a tenté cinq tirs dans la rencontre, et aucun n'a atteint la cible.

Un départ chancelant

Chris Duvall, qui disputait un premier match avec le onze montréalais, a écopé du premier carton jaune lorsqu'il a retenu un adversaire, à la 14e minute.

Les favoris locaux ont ensuite ouvert la marque à la 17e minute, lorsque le milieu de terrain Anibal Godoy a effectué un lob parfait par-dessus la tête d'Evan Bush. Chris Wondolowski s'est fait complice, sur la séquence, lorsqu'il a récupéré un ballon perdu par Patrice Bernier.

Quelques instants plus tard, les Earthquakes ont bien failli doubler leur avance. Simon Dawkins a effectué une belle feinte aux dépens de Laurent Ciman et remis le ballon à l'attaquant Marco Urena. Ce dernier a été privé d'un but par Bush.

Bush a terminé sa soirée de travail avec trois arrêts. Les Earthquakes ont tenté 17 frappes dans l'affrontement.

Ignacio Piatti a obtenu une bonne chance lorsqu'il s'est vu décerner un coup de pied arrêté près de la zone de réparation, mais il a raté la cible, à la 65e minute.

Tabla pour une première fois

Ballou Jean-Yves Tabla a fauché le gazon dans un match de la Major League Soccer (MLS) pour une première fois. Le jeune joueur de 17 ans a fait son entrée à la 63e minute, remplaçant Dominic Oduro.

Daniel Lovitz a également fait ses débuts avec l'Impact, à la 74e minute. Nick DePuy l'a imité, à la 83e minute.

Le club de Mauro Biello se rendra à Seattle pour y affronter les Sounders, samedi prochain.