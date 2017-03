Mancosu a choisi Montréal pour le soccer et la ville

Raphaël Bergeron-Gosselin 03-03-2017 | 15h31

MONTRÉAL - Les performances de l'Impact de Montréal lors des plus récentes séries n'ont pas été le seul argument qui a convaincu Matteo Mancosu de signer un nouveau contrat à Montréal. L'Italien est tombé en amour avec la ville et cet aspect est tout aussi important que le soccer.

«J'ai choisi de rester ici, car autant sur la vie professionnelle que personnelle, j'ai trouvé mon bonheur et mon équilibre. C'est vraiment la raison pour laquelle j'ai décidé de rester pour les deux prochaines années», a expliqué celui qui ne parle toujours pas le français et l'anglais, par l'entremise d'une traductrice.

Mancosu sait que la pression sera plus grande que l'an passé, car les partisans savent maintenant ce que peut apporter le joueur de 32 ans sur un terrain.

«La pression, c'est normal d'en avoir, mais c'est aussi quelque chose qui me stimule. C'est normal qu'il y ait des attentes envers moi et j'espère être à la hauteur.»

L'importance du bien-être des joueurs

Il est important que les joueurs se sentent appuyer par l'organisation lorsqu'ils arrivent avec l'équipe, mais pas seulement sur l'aspect sportif. Pour certains, il s'agit d'une première visite en Amérique, ainsi que pour les membres de leur famille qui doivent également s'intégrer à leur nouveau milieu de vie.

«C'est un gars qui est arrivé l'an passé et qui s'est adapté très vite. Je pense qu'il a trouvé une bonne chimie avec les autres et il a rapidement eu du succès», a mentionné l'entraîneur-chef de l'équipe Mauro Biello.

«Dès qu'il est arrivé, il a aimé la ville. Comme club, on tente de mettre nos joueurs dans la meilleure situation, que ce soit avec des cours ou ce qu'on peut faire pour aider les familles. C'est important que les joueurs se sentent à l'aise ici, pour qu'il pense seulement à jouer au soccer. Il a aimé l'équipe, les joueurs et l'esprit et ça l'a aidé à bien s'intégrer.»

Mancosu avait été obtenu en prêt du club italien Bologna FC 1909 le 7 juillet 2016. Il était donc primordial pour les dirigeants de s'assurer les services de l'attaquant vedette.

«Son prêt finissait au mois de juin, il aurait donc été un joueur libre. On voulait que ça se règle le plus tôt possible, a expliqué Adam Braz, le directeur technique de l'Impact.