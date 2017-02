L'Impact officialise l'arrivée d'Arregui

22-02-2017 | 18h00

L'Impact de Montréal a confirmé s'être entendu avec le milieu de terrain argentin de 24 ans Adrian Arregui, mercredi.

Plus tôt dans la journée, l'Impact avait fait l'acquisition d'une place de joueur étranger du D.C. United pour la saison 2017 en retour d'une allocation générale de 75 000 $, pavant la voie pour l'arrivée d'Arregui à Montréal.

Le milieu défensif arrive du Club Atlético Temperley, en Argentine, selon les termes d'un prêt d'un an avec option d'achat.

«Adrian est un milieu de terrain central dynamique qui couvre beaucoup de terrain. Il a une grande capacité de travail et une forte mentalité qui s'intégreront bien à la culture que nous construisons, a déclaré Adam Braz, le directeur technique de l'Impact. Il a la volonté de venir à Montréal et il a hâte de se joindre à l'équipe. Nous pensons qu'il cadrera bien dans l'effectif et qu'il pourra contribuer cette saison.»

Avant son passage avec le Club Atlético Temperley en première division argentine, Arregui a évolué avec l'Asociación Deportiva Berazategui, son club local, de 2011 à 2014.

Depuis une semaine, les négociations allaient bon train dans ce dossier et c'était devenu une question de temps avant que l'organisation officialise l'arrivée de l'Argentin.

À 5 pi 9 po et 163 lb, Arregui ajoutera de la fraîcheur à la position de milieu de terrain. Son style de jeu s'apparente à celui d'un autre milieu argentin, Hernan Bernardello.