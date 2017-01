Josée Bélanger n'a pas dit son dernier mot

Benoît Rioux 25-01-2017 | 16h00

Après avoir aidé le Canada à remporter une médaille de bronze aux derniers Jeux olympiques de Rio, la joueuse de soccer québécoise Josée Bélanger se lance dans une nouvelle mission: être un modèle pour les jeunes filles.

«Il manque de visibilité au niveau du sport féminin autant dans les médias électroniques que dans les médias écrits et c'est important que les jeunes filles puissent avoir des modèles», a-t-elle martelé, mercredi, dans différentes entrevues accordées au Centre sportif de l'UQAM.

Bélanger venait alors de participer à une pratique avec la formation féminine de futsal de l'UQAM, question de garder la forme en vue d'un match amical entre l'équipe nationale canadienne et le Mexique, le 4 février, à Vancouver.

«Je veux personnellement encourager les filles à rêver grand et surtout être courageuses et persévérantes dans l'atteinte de leurs objectifs», a ajouté l'athlète originaire de Coaticook.

Une ligue professionnelle au Canada?

Bélanger espère également voir la situation du soccer féminin progresser au Canada.

«Le soccer féminin commence tout juste à grandir, a poursuivi la jeune femme de 30 ans. Et si on veut aller dans cette lignée-là, je pense que ça devient alarmant de voir qu'on n'a pas de ligue de soccer professionnelle pour les femmes au Canada.

«Nous avons démontré une constance dans nos performances depuis les quatre dernières années avec deux podiums olympiques consécutifs. Je pense qu'on a prouvé le sérieux du programme et montré qu'on a un grand bassin de qualité. Maintenant, il faut donner le moyen à nos jeunes de pouvoir vivre l'expérience professionnelle ici.»

Du progrès

Puisqu'elle est au début de la trentaine, Bélanger plaide pour les générations futures.

Dans son cas, elle le mentionne elle-même: «il y en a plus derrière qu'il en reste devant».

Déjà, elle a vu un certain progrès dans la dernière décennie concernant la santé du soccer féminin au niveau international.

«Je regarde certaines jeunes de l'équipe canadienne comme Kadeisha Buchanan et Ashley Lawrence et qui jouent maintenant en France, et à quelque part, je me dis que j'aurais tellement aimé ça, il y a 10 ans, avoir l'opportunité de faire ça», a-t-elle mentionné.

Le courage de persévérer

Dans le contexte où elle se trouvait, Bélanger avait plutôt dû redoubler d'ardeur pour finalement faire sa place avec l'équipe nationale après avoir été écartée, de 2004 à 2009, entre son passage chez les juniors et les seniors.

«Je suis heureuse d'avoir eu le courage de persévérer», a-t-elle reconnu, avec un grand sourire.

En vue de la rencontre du 4 février, intitulée «match de célébration», Bélanger dit avoir hâte de renouer avec ses coéquipières pour une première fois depuis Rio.

L'occasion sera belle pour souligner la retraite des Québécoises Rhian Wilkinson et Marie-Ève Nault. Celles-ci, tout comme l'Ontarienne Melissa Tancredi, participeront alors à un dernier match en carrière avec la formation nationale.

Bélanger, elle, a décidé de poursuivre «une année à la fois».