Le dossier des gardiens est réglé

Raphaël Bergeron-Gosselin 09-01-2017 | 16h57

MONTRÉAL - Si plusieurs dossiers doivent toujours être réglés chez l'Impact de Montréal, d'ici la prochaine saison, celui des gardiens de but semble bel et bien résolu avec l'annonce de l'entente reliant Eric Kronberg et la formation montréalaise pour la prochaine campagne, lundi.

L'Américain de 33 ans évolue avec l'Impact depuis la saison 2015 et a pris part à cinq rencontres de la Major League Soccer (MLS) et à six autres du Championnat canadien Amway. Même si son utilisation est limitée, il est très heureux de pouvoir porter le maillot bleu, blanc et noir.

«J'étais très content d'apprendre que je demeurais avec l'Impact. C'est une belle organisation qui a démontré beaucoup de constance lors des dernières années. Plus récemment, nous avons pris part à une belle aventure au cours des séries éliminatoires et c'est plaisant d'en faire partie», a mentionné avec conviction le principal intéressé durant une entrevue téléphonique.

Malgré ce nouveau contrat, son rôle ne devrait pas changer beaucoup, sachant qu'il sera le troisième gardien derrière Evan Bush et Maxime Crépeau.

«En plus de pousser constamment Evan [Bush] et Maxime [Crépeau] à donner le meilleur d'eux-mêmes, je serai impliqué avec les plus jeunes joueurs. Lorsqu'ils auront besoin de moi pour du temps supplémentaire ou pour aider les entraîneurs, je serai présent.»

Nouveau contrat, nouvel entraîneur

Plus tôt dans la journée, l'Impact a annoncé que Jack Stern devenait son nouvel entraîneur des gardiens de but.

Celui qui a passé les deux dernières saisons avec le FC Montréal remplacera donc Youssef Dahha.

«C'est une personne qui adore communiquer avec ses joueurs et les autres entraîneurs de ce qui se déroule sur le terrain, a avoué Kronberg. Pendant les entraînements, si tu fais un arrêt, il prend le temps de l'analyser avec toi, tout comme lorsqu'on accorde un but. Il veut vraiment qu'on apprenne le plus possible des différentes situations. Il est un très bon ajout pour l'équipe.»

Aucun commentaire sur le dossier Piatti

Par ailleurs, lors du bilan de fin d'année de l'équipe, Ignacio Piatti avait confirmé qu'il désirait honorer la dernière saison inscrite à son contrat et qu'il allait être de retour avec l'Impact.

Depuis quelques semaines, certaines rumeurs stipulent que le milieu de terrain pourrait se joindre au Boca Juniors ou au San Lorenzo, deux équipes évoluant dans son pays natal.

Questionné sur le sujet, le troisième gardien de l'Impact a révélé n'avoir aucune idée de ce qui se déroulait dans le dossier du meilleur joueur francophone de l'année 2016 en MLS.